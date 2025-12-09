Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 10:42

Renault Group та Ford об'єднуються у сфері електромобілів у Європі

Renault Group та Ford Motor Company оголосили у вівторок про стратегічне партнерство з розробки двох електромобілів під брендом Ford на платформі Ampere від Renault, перша модель яких має з'явитися в автосалонах на початку 2028 року. Оголошення збіглося зі зростанням акцій Ford на 42,56% з початку року та на 30,28% за останні шість місяців. Про це пише Investing.

Renault Group та Ford Motor Company оголосили у вівторок про стратегічне партнерство з розробки двох електромобілів під брендом Ford на платформі Ampere від Renault, перша модель яких має з'явитися в автосалонах на початку 2028 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо

Згідно з угодою, Renault вироблятиме ці автомобілі на своїх виробничих потужностях у північній Франції. Хоча дизайн буде розроблено Ford, електромобілі будуть створені у співпраці з Renault Group, як зазначено у пресрелізі.

Компанії також підписали лист про наміри щодо вивчення можливостей спільної розробки та виробництва певних легких комерційних автомобілів для обох брендів у Європі.

«Об'єднання наших сил з Ford зробить нас більш інноваційними і чуйними на європейському автомобільному ринку, що швидко змінюється», — заявив Франсуа Прово, генеральний директор Renault Group.

Джим Фарлі, президент і генеральний директор Ford Motor Company, зазначив, що партнерство «підтримує нашу стратегію щодо створення високоефективного та підготовленого до майбутнього бізнесу в Європі».

Співпраця спрямована на використання екосистеми виробництва електромобілів Renault та промислових потужностей разом із досвідом Ford у дизайні. Обидві компанії очікують, що партнерство підвищить їхню конкурентоспроможність у мінливому автомобільному ландшафті Європи.

Два електромобілі під брендом Ford матимуть дизайн та динаміку водіння Ford, при цьому використовуючи технології електромобілів Renault. Вони будуть вироблятися на підприємствах Renault ElectriCity у північній Франції.

Це партнерство є частиною нової продуктової стратегії Ford для європейського ринку та дозволяє обом автовиробникам розділити витрати на розробку та промислові масштаби в умовах більш конкурентного сегменту електромобілів.

Серед інших недавніх новин, Ford Motor Company оголосила про відкликання 108 762 автомобілів у США через проблеми з кришками петель задніх дверей, повідомляє Національна адміністрація безпеки дорожнього руху. Цей відгук пов'язаний із побоюваннями, що кришка петлі задніх дверей може від'єднатися через неправильне кріплення.

Крім того, Ford відкликає 20 558 автомобілів у США через проблеми з акумуляторами, які можуть призвести до загрози безпеці, включаючи потенційну втрату потужності під час руху.

Тим часом повідомляється про пожежу на алюмінієвому заводі Novelis, який постачає листовий метал для вантажівок Ford, включаючи повністю електричний F-150 Lightning. Цей інцидент стався на підприємстві Novelis в Освего, штат Нью-Йорк, і на момент повідомлення пожежа не була згашена.

У ширших галузевих новинах адміністрація Трампа готується оголосити нові стандарти паливної ефективності для автомобілів, прагнучи переглянути існуючі вимоги.

Крім того, республіканці в Сенаті планують заперечити норми безпеки транспортних засобів, зосередившись на вимогах до технологій безпеки, таких як автоматичне екстрене гальмування. Ці події підкреслюють динамічне та складне середовище, з яким наразі стикається автомобільна промисловість.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
