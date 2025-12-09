Українцям можуть обмежити зарплати: що пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує встановити максимальні розміри оплати праці на час дії воєнного стану. Група народних депутатів пропонує обмежити виплати працівникам низки державних структур до 10 мінімальних заробітних плат.

Як планують обмежити

Законопроєкт передбачає лімітування максимальної заробітної плати для таких категорій:

працівників господарських товариств, де в статутному капіталі є корпоративні права держави (50% і більше);

співробітників органів місцевого самоврядування;

народних депутатів України;

суддів;

суддів Конституційного Суду України;

членів Вищої ради правосуддя;

членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

прокурорів;

працівників Національного банку;

інших посадових осіб, чия зарплата регулюється спеціальними законами.

У проєкті також уточнюється, що обмеження не будуть стосуватися військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СВР, ГУР, Нацгвардії та працівників інших відомств, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки та оборони.

«Заробітна плата всіх вказаних категорій працівників та посадових осіб повинна бути обмежена до 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на перше число місяця, за який нараховується виплата», — зазначено в документі.

При цьому в зазначений ліміт не включаються суми, які отримуються у вигляді допомог по тимчасовій непрацездатності, оздоровчих виплат, оплати щорічної відпустки, а також суми законодавчо встановлених надбавок і доплат.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, такі обмеження діятимуть у період воєнного стану до кінця календарного року, в якому він буде скасований або завершений.