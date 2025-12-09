Multi від Мінфін
9 грудня 2025, 10:23

Українцям можуть обмежити зарплати: що пропонують депутати

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує встановити максимальні розміри оплати праці на час дії воєнного стану. Група народних депутатів пропонує обмежити виплати працівникам низки державних структур до 10 мінімальних заробітних плат.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує встановити максимальні розміри оплати праці на час дії воєнного стану.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як планують обмежити

Законопроєкт передбачає лімітування максимальної заробітної плати для таких категорій:

  • працівників господарських товариств, де в статутному капіталі є корпоративні права держави (50% і більше);
  • співробітників органів місцевого самоврядування;
  • народних депутатів України;
  • суддів;
  • суддів Конституційного Суду України;
  • членів Вищої ради правосуддя;
  • членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
  • прокурорів;
  • працівників Національного банку;
  • інших посадових осіб, чия зарплата регулюється спеціальними законами.

У проєкті також уточнюється, що обмеження не будуть стосуватися військовослужбовців ЗСУ, СБУ, СВР, ГУР, Нацгвардії та працівників інших відомств, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки та оборони.

«Заробітна плата всіх вказаних категорій працівників та посадових осіб повинна бути обмежена до 10-кратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на перше число місяця, за який нараховується виплата», — зазначено в документі.

При цьому в зазначений ліміт не включаються суми, які отримуються у вигляді допомог по тимчасовій непрацездатності, оздоровчих виплат, оплати щорічної відпустки, а також суми законодавчо встановлених надбавок і доплат.

Якщо законопроєкт буде прийнятий, такі обмеження діятимуть у період воєнного стану до кінця календарного року, в якому він буде скасований або завершений.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+45
malfar
malfar
9 грудня 2025, 10:35
#
Ну що за назва!!!
Ну можна ж якось точніше формулювати-написати типу «Дармоїдам (або деяким дармоїдам) в Україні можуть зменшити зарплати». Оберіть найкраще…
Буде ще клікабільніше.
Не дякуйте.
+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 грудня 2025, 11:11
#
А можете конкретно назвать какую либо должность в гос секторе, которую вы считаете …дармоїдом…
Спасибо за ответ.
+
+30
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
9 грудня 2025, 10:35
#
Українцям можуть обмежити зарплати: що пропонують депутати
Так кому конкретно? Всем гражданам Украины или отдельной группе граждан получающих зарплату в гос секторе?
Разница есть?
Ну и п офакту -на сайте ВР «висит» этот документ, с 26 ноября!!! Но до сих пор нет «висновка» ни профильного комитета ни бюджетного комитета ни юридического отдела Верховной Рады … Так что о чем-то говорить просто рано!
Да и еще вопрос -как к этом отнесутся гос служащие?
+
0
Skeptik777
Skeptik777
9 грудня 2025, 11:00
#
Або не приймуть, або будуть наганяти доплатами та компенсаціями. Ому коли проста людина працює в держ секторі, то має лише зарплату? А топ посадовцям і на транспорт, і на проживання, і за вислугу, і за стаж, і за шкідливі умови, і за перепрацювання… і ще купа всяких надбавок. Зробіть лиш зарплату і все. Прив’яжіть до середньої по країні, чи до мінімальної пенсії.
+
0
financialGenius
financialGenius
9 грудня 2025, 11:08
#
Название статьи конечно … за день две разные статьи прочитал — «топ менеджера оп» фурсы и очень даже не плохую идею от Мирончука, но я бы еще лучше предложил — их зп не должна быть больше минимального оклада воина ЗСУ. Они жизнями рискуют за копейки , а по гражданке у предпринимателей или сами открыли бы малый бизнес могли бы больше даже зарабатывать так как зп военных 22 года … где тут капитализм? Если тебя заставляют работать за меньше денег чем бы ты мог в тылу получать ???
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають Death, GrugoriyHoland и 26 незареєстрованих відвідувачів.
