Зростання цін на золото перетворило метал на спекулятивний актив — банкіри

Роздрібні інвестори стають ключовим фактором, що штовхає золото та американські акції в зону потенційної бульбашки, що підвищує ризик різкої та дезорганізованої корекції. Про це йдеться у свіжому квартальному огляді Банку міжнародних розрахунків (BIS), який часто називають банком центральних банків.

Що на ринку золота

Інститут зазначає, що ринок золота та американські фондові індекси демонструють характерні ознаки формування бульбашки — від «натхнення» роздрібних інвесторів та стрімкого зростання оцінок до потужного медійного ажіотажу.

За словами BIS, останні квартали стали єдиним періодом як мінімум за півстоліття, коли золото та акції одночасно перейшли у стан, який інститут описує як «вибуховий». Зазвичай, наголошують у звіті, така фаза завершується «різкою та стрімкою корекцією».

Роль роздрібних інвесторів

Однією із ключових рушійних сил BIS називає активізацію роздрібних інвесторів. Інститут зазначає, що саме вони забезпечили основну частину надходження коштів у фонди золота та американських акцій за останні три місяці, тоді як інституційні гравці, навпаки, зменшували позиції в акціях США та утримували обсяги золота на колишньому рівні.

«Ще одне пояснення полягає в тому, що інвестори, які переслідують тренд — особливо роздрібні, могли прагнути отримати вигоду з моменту золота, займаючись спекулятивною поведінкою. Справді, дані про потоки в портфелях показують, що притоки в роздрібні ETF та взаємні фонди, які відстежують золото, різко відновилися у червні і ще більше прискорилися у вересні, що дає деякі ознаки цінового тиску», — йдеться у доповіді банку.

BIS також пов'язує цю динаміку з поведінкою інших ризикованих активів: «Криптовалюти просіли до кінця періоду огляду: біткоїн, наприклад, втратив близько 20%. Це також може свідчити про зростаючу крихкість середовища „risk-on“ та підвищену обережність інвесторів до спекулятивних активів».

Інститут попереджає, що роль роздрібу, що зростає, «може загрожувати стабільності ринку», оскільки такі гравці схильні до стадної поведінки, що посилює волатильність в умовах розпродажів.

«Дані про потоки у фонди показують, що саме роздрібні інвестори останнім часом активно вкладали кошти у фонди американських акцій та золота. Їхня зростаюча роль може загрожувати стабільності ринку в майбутньому з огляду на схильність до стадної поведінки, яка може посилити цінові коливання у разі панічних розпродажів», — пишуть аналітики BIS.

Говорячи про фондові ринки США, BIS зазначає, що швидке зростання котирувань технологічних корпорацій «підсилило стурбованість перегрітими оцінками та ризиками корекції, яка може мати наслідки для ширшого ринку та економіки».

Ознаки бульбашки

BIS докладно аналізує ймовірність бульбашки, використовуючи статистичні тести, які б виявили «вибухову» поведінка цін.

«S&P 500 та ціна на золото увійшли до зони вибухового зростання в останні місяці. Історично ціни на американські акції та золото перетинали поріг вибухової поведінки у різний час. Однак зараз — уперше за щонайменше 50 років — обидва активи увійшли до цієї території одночасно», — йдеться у доповіді.

Інститут наголошує, що такі періоди нерідко закінчувалися серйозними корекціями — наприклад, 1980 року на ринку золота або після розриву бульбашки доткомів на американському фондовому ринку. Однак час формування та схлопування бульбашок «може виявитися тривалим та варіативним», і статистичні методи не дозволяють сказати, коли саме станеться розворот.

«Після вибухової фази бульбашка, як правило, лопається різкою і стрімкою корекцією», — попередили в BIS.

За даними Всесвітньої ради із золота, з початку року метал оновив понад 50 історичних максимумів і подорожчав більш ніж на 60%.

