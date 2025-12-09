Ціна міді у Лондоні оновила рекорд

Біржова вартість міді зросла до рекордного рівня через побоювання щодо світових постачань, пише видання The Wall Street Journal. Котирування тримісячних ф'ючерсів на мідь на Лондонській біржі металів (LME) на торгах у понеділок, 8 грудня, зросли на 0,9% і на максимумі сягнули $11 749 за тонну.

Дефіцит пропозиції міді

«Дефіцит пропозиції міді продовжує викликати панічні покупки», — розповіли аналітики ANZ Research. Серія незапланованих зупинок видобутку на великих копальнях цього року призвела до скорочення пропозиції міді на ринку.

Зокрема, у вересні на індонезійському родовищі міді Грасберг, другому за величиною у світі, сталася аварія, видобуток на копальні був повністю зупинений. Оператор копальні Freeport-McMoRan оголосив про форс-мажорні обставини після того, як підземні тунелі затопило брудом. Компанія скоротила прогноз з видобутку міді.

Крім того, імпорт міді в США продовжує збільшуватися через побоювання, що адміністрація президента США Дональда Трампа може запровадити мита на постачання афінованих металів до країни наступного року, пише WSJ. Це призводить до дефіциту міді у інших регіонах.

Зростання цін на мідь також підтримують плани Китаю щодо збільшення підтримки економіки для стимулювання внутрішнього попиту, проведення активнішої фіскальної політики та збереження помірно м'якої грошово-кредитної політики. Китай є одним із найбільших споживачів міді.

Що кажуть аналітики

З початку року ціни на мідь у Лондоні зросли майже на 30%. На думку аналітиків банку UBS, перебої в роботі мідних шахт цього року, у тому числі проблеми зі видобутком на шахті Грасберг компанії Freeport-McMoRan в Індонезії, уповільнення відновлення видобутку міді в Чилі та періодичні протести в Перу вказують на структурні обмеження пропозиції на ринку міді, які, ймовірно, збережуться.

Прогнози

UBS прогнозує ціни на мідь у червні 2026 року на рівні $12 тис. за тонну, а у вересні 2026 року — $12,5 тис. за тонну. До грудня 2026 року, за прогнозами аналітиків, ціни на мідь можуть піднятися до $13 тис. за тонну.