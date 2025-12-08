Multi від Мінфін
8 грудня 2025, 19:04

Торговий профіцит Китаю вперше перевищив $1 трлн, попри санкції США

Китай демонструє безпрецедентну стійкість у світовій торгівлі, встановивши новий історичний рекорд. За перші 11 місяців 2025 року різниця між експортом та імпортом країни перевищила позначку в 1 трильйон доларів. Ця цифра підтверджує, що «світова фабрика» не лише не втратила свої позиції, а й посилила домінування у всьому — від простих футболок до високотехнологічних електрокарів. Про це повідомляє The Wall Street Journal 8 грудня.

Китай демонструє безпрецедентну стійкість у світовій торгівлі, встановивши новий історичний рекорд.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Географія експансії: куди йдуть товари

Згідно з даними Головного митного управління КНР, загальний обсяг китайського експорту зріс на 5,4%, досягнувши $3,4 трлн. Водночас імпорт до країни скоротився на 0,6% (до $2,3 трлн), що й сформувало колосальний профіцит у $1,08 трлн.

Цікаво, що структура торгівлі кардинально змінюється під тиском геополітики. Поки Вашингтон намагається закрити свій ринок (експорт до США у листопаді впав на 29% через мита адміністрації Трампа), Пекін успішно перенаправляє потоки товарів на Глобальний Південь:

  • Африка: зростання експорту на 26%;
  • Південно-Східна Азія: +14%;
  • Латинська Америка: +7,1%.

Навіть Європа, попри політичну риторику, збільшила закупівлі китайських товарів у листопаді на 15%.

Торгова війна та ультиматум Макрона

Рекордний профіцит викликає занепокоєння у західних лідерів, адже такий дисбаланс означає, що Китай заробляє на світі значно більше, ніж витрачає.

«Цей розрив настільки великий, що очевидно: фінансувати його доведеться не лише США чи Європі, а всьому світу», — зазначив президент Торгової палати ЄС у Китаї Єнс Ескелунд.

Ситуацію загострює слабкий юань, який цього року впав на 10% відносно євро, роблячи китайські товари ще дешевшими та вбивчими для європейських виробників. Президент Франції Еммануель Макрон, коментуючи ситуацію, попередив Пекін: якщо Китай не вживе заходів, ЄС буде змушений запровадити жорсткі тарифи за прикладом США.

Прогнози аналітиків

Економісти Morgan Stanley прогнозують, що, попри спроби Заходу відгородитися, частка Китаю у світовому експорті продовжить зростати й досягне 16,5% до кінця десятиліття (зараз близько 15%). Основний драйвер — лідерство у передових технологіях: сонячних панелях, акумуляторах та електромобілях.

Зворотний бік медалі — криза всередині Китаю

Варто розуміти, що рекордний експортний профіцит — це не лише ознака сили, а й симптом серйозних проблем всередині китайської економіки. Феномен, коли країна так багато продає і так мало купує (імпорт впав на 0,6%), економісти називають проблемою надлишкових потужностей.

Через затяжну кризу на ринку нерухомості (де китайці традиційно зберігали заощадження) внутрішнє споживання в країні залишається вкрай слабким. Населення економить і не купує товари, які виробляють місцеві заводи. Щоб уникнути закриття підприємств та масового безробіття, Пекін змушений «виштовхувати» ці товари на зовнішні ринки за будь-яку ціну, часто демпінгуючи.

Фактично, Китай експортує свою дефляцію. Це створює парадоксальну ситуацію: світ отримує дешеві товари, що стримує глобальну інфляцію, але це знищує локальні виробництва в інших країнах, які не можуть конкурувати з китайськими цінами.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
