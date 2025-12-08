Multi від Мінфін
8 грудня 2025, 16:48

У Мінфіні показали, як зростуть стипендії для студентів

У Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше ніж у 2025 році. Про це йдеться у повідомленні міністерства.

У Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Нові, підвищені, розміри стипендій почнуть діяти з 1 вересня 2026 року.

Заклади вищої освіти

З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені стипендії:

  • стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
  • стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;
  • стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;
  • мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;
  • стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.

Заклади фахової передвищої освіти (коледжі)

Для студентів коледжів також передбачене підвищення:

  • стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
  • стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;
  • мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;
  • підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;
  • стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;
  • стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
