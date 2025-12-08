У Німеччині кількість банкрутств сягнула максимуму за 10 років

Найбільша економіка Євросоюзу продовжує занурюватися у глибоку кризу. У 2025 році кількість німецьких компаній, які офіційно оголосять про свою неплатоспроможність, досягне найвищого рівня за останнє десятиліття. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на звіт кредитного бюро Creditreform.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Удар по малому бізнесу

Згідно з прогнозами аналітиків, у 2025 році процедуру банкрутства розпочнуть близько 23 900 підприємств. Це на 8,3% більше, ніж роком раніше, і є найгіршим показником з 2014 року.

Найбільше від економічного шторму страждає малий бізнес. Левова частка банкрутств — 81,6% — припадає на так звані мікропідприємства, де працює до 10 співробітників.

Ціна питання: мільярди євро та сотні тисяч доль

Хоча банкрутство маленької фірми може здаватися непомітним у масштабах країни, сумарний ефект є руйнівним для кредиторів — банків та постачальників.

Загальні фінансові втрати від неплатоспроможності компаній у 2025 році оцінюються у 57 млрд євро ($66,41 млрд).

У середньому кожне банкрутство завдає збитків на суму понад 2 млн євро.

Під загрозою звільнення опинилися близько 285 000 працівників (що трохи менше, ніж 291 000 у попередньому році).

Чому «локомотив» зупиняється

Експерти виділяють кілька системних причин, що тягнуть німецький бізнес на дно. Компанії обтяжені боргами, їм важко отримати нові кредити, а високі ціни на енергоносії та надмірна бюрократія роблять їхню продукцію неконкурентоспроможною.

Генеральний директор Creditreform Бернд Бютов дав невтішний прогноз і на 2026 рік, попри спроби уряду стимулювати зростання через інвестиції в інфраструктуру та оборонний сектор.

«Німецька економіка втрачає конкурентоспроможність. Високі витрати, бюрократія та триваюча економічна слабкість продовжуватимуть стимулювати банкрутства», — наголосив Бютов.