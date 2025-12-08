Multi від Мінфін
8 грудня 2025, 16:24

У Німеччині кількість банкрутств сягнула максимуму за 10 років

Найбільша економіка Євросоюзу продовжує занурюватися у глибоку кризу. У 2025 році кількість німецьких компаній, які офіційно оголосять про свою неплатоспроможність, досягне найвищого рівня за останнє десятиліття. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на звіт кредитного бюро Creditreform.

Найбільша економіка Євросоюзу продовжує занурюватися у глибоку кризу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Удар по малому бізнесу

Згідно з прогнозами аналітиків, у 2025 році процедуру банкрутства розпочнуть близько 23 900 підприємств. Це на 8,3% більше, ніж роком раніше, і є найгіршим показником з 2014 року.

Найбільше від економічного шторму страждає малий бізнес. Левова частка банкрутств — 81,6% — припадає на так звані мікропідприємства, де працює до 10 співробітників.

Ціна питання: мільярди євро та сотні тисяч доль

Хоча банкрутство маленької фірми може здаватися непомітним у масштабах країни, сумарний ефект є руйнівним для кредиторів — банків та постачальників.

Загальні фінансові втрати від неплатоспроможності компаній у 2025 році оцінюються у 57 млрд євро ($66,41 млрд).

У середньому кожне банкрутство завдає збитків на суму понад 2 млн євро.

Під загрозою звільнення опинилися близько 285 000 працівників (що трохи менше, ніж 291 000 у попередньому році).

Чому «локомотив» зупиняється

Експерти виділяють кілька системних причин, що тягнуть німецький бізнес на дно. Компанії обтяжені боргами, їм важко отримати нові кредити, а високі ціни на енергоносії та надмірна бюрократія роблять їхню продукцію неконкурентоспроможною.

Генеральний директор Creditreform Бернд Бютов дав невтішний прогноз і на 2026 рік, попри спроби уряду стимулювати зростання через інвестиції в інфраструктуру та оборонний сектор.

«Німецька економіка втрачає конкурентоспроможність. Високі витрати, бюрократія та триваюча економічна слабкість продовжуватимуть стимулювати банкрутства», — наголосив Бютов.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
