8 грудня 2025, 16:05

Україна збільшує імпорт на тлі зменшення виробництва: експерт пояснив про загрози для бюджету

Україна продовжує нарощувати обсяги закупівлі іноземних товарів, і ця тенденція лише посилюватиметься найближчим часом. Попри війну, в країні фіксується парадоксальна ситуація: споживчий попит швидко відновлюється, тоді як внутрішнє виробництво падає, змушуючи бізнес та населення заміщувати українські товари закордонними аналогами. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Україна продовжує нарощувати обсяги закупівлі іноземних товарів, і ця тенденція лише посилюватиметься найближчим часом.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Споживчий бум

Першою причиною зростання імпорту експерт називає суттєве пожвавлення роздрібної торгівлі. Статистика свідчить, що в українців є гроші, і вони готові їх витрачати:

  • У жовтні роздрібні продажі зросли на 10,1% (рік до року), що значно перевищує показники вересня (+7,1%).
  • Залишки коштів на банківських рахунках громадян збільшилися на 14,4% порівняно з минулим роком.
  • Реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у вересні показали ріст на 2,9%.

«Люди купують. В торговельних центрах аншлаг», — зазначає Шевчишин.

Падіння вітчизняної промисловості

Поки попит зростає, пропозиція від українських виробників скорочується. Промисловість не встигає за апетитами споживачів через енергетичні проблеми та руйнування. Якщо у вересні падіння промисловості було нульовим, то вже у жовтні обвал склав 4,6%.

Головні удари припали на енергетику, добувну галузь та переробну промисловість, яка страждає від блекаутів.

«РФ просто знищує склади, запаси, логістику, посилюючи негатив, який замістити можливо лише через імпорт. Й це попри військовий критичний імпорт», — підкреслює аналітик.

Цінова конкуренція

Третім фактором є економічна доцільність. За словами експерта, західні товари, особливо у споживчому сегменті та продуктовій корзині, часто виявляються дешевшими та якіснішими за вітчизняні аналоги. В таких умовах бізнесу простіше та вигідніше завозити продукцію з-за кордону, ніж намагатися виробити її в Україні.

Загроза бюджетної діри

Шевчишин попереджає, що оплачувати цей «банкет» рекордного імпорту поки допомагають міжнародні партнери, але ця підтримка не буде вічною.

Вже зараз дефіцит бюджету на 2026 рік прогнозується на рівні $19 млрд, і джерел для його покриття поки немає. Ситуація виглядає складною як за умови продовження війни, так і у випадку укладення мирної угоди, оскільки економічні дисбаланси вже сформовані.

Чому це важливо

Зростання імпорту за одночасного падіння власного виробництва — це «бомба уповільненої дії» для економіки.

  • По-перше, це робить Україну критично залежною від зовнішнього фінансування: як тільки потік грошей від партнерів зменшиться, гривня може різко знецінитися, що призведе до стрибка цін.
  • По-друге, це небезпечно для майбутнього відновлення. Якщо українські виробники зараз втратять свій ринок, програвши конкуренцію дешевшому імпорту, після війни їм буде вкрай важко відновити роботу заводів та робочі місця, оскільки ніші вже будуть зайняті іноземними компаніями.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
8 грудня 2025, 16:16
#
А як же ж Супер програма Нацкешбек? Що, виявилася звичайним популізмом і не допомогла нац виробнику? А-йа-йа-й:)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
