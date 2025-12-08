Японські бренди домінують, а електрокари пасуть задніх: рейтинг надійності авто

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
8 грудня 2025, 14:51

Японські бренди домінують, а електрокари пасуть задніх: рейтинг надійності авто

Японський автогігант Toyota повернув собі звання найнадійнішого автомобільного бренду у 2025 році, змістивши минулорічного лідера Subaru на другу позицію. Відповідний рейтинг, що базується на масштабних опитуваннях власників, оприлюднило впливове американське видання Consumer Reports, передає MarketWatch.

Японський автогігант Toyota повернув собі звання найнадійнішого автомобільного бренду у 2025 році, змістивши минулорічного лідера Subaru на другу позицію.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тріумф азійських виробників

За результатами дослідження, першу трійку лідерів сформували виключно японські бренди. Люксовий підрозділ Toyota — Lexus — посів третє місце. Загалом, азійські виробники демонструють найвищу стабільність якості. До першої десятки також увійшли Honda, Nissan, Acura та Kia.

Єдиними представниками неазійського автопрому в топ-10 стали німецький концерн BMW (5-те місце) та американська компанія Tesla (9-те місце).

Технологічний розрив: гібриди проти електрокарів

Експерти Consumer Reports виявили чітку тенденцію: надійність автомобіля прямо залежить від типу двигуна.

Традиційні гібриди (без підзарядки від розетки) визнані найнадійнішим класом авто. Це зріла технологія, яка поєднує ефективність з перевіреними інженерними рішеннями.

Електромобілі (EV) та плагін-гібриди (PHEV) виявилися найбільш проблемними. Оскільки це відносно нові технології для багатьох виробників, вони страждають від «дитячих хвороб»: збоїв у програмному забезпеченні, проблем із зарядкою та акумуляторами.

«Золоте правило» покупця

Видання також дало важливу пораду для тих, хто планує покупку у 2025 році: уникайте нових або щойно оновлених моделей у перший рік випуску.

Статистика свідчить, що навіть на другий рік виробництва нові моделі часто мають невирішені технічні проблеми. Серед прикладів названо Mazda CX-70 та CX-90, Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV та пікапи GMC Canyon, які продемонстрували низьку надійність.

Аутсайдери рейтингу

У нижній частині списку опинилися переважно американські бренди, що спеціалізуються на пікапах та позашляховиках. Антирейтинг очолив стартап Rivian (останнє 26-те місце), поруч із ним — Ram та Jeep.

Варто зазначити, що деякі відомі бренди, такі як Dodge, Porsche, Land Rover та Jaguar, взагалі не потрапили до рейтингу через недостатню кількість даних від власників для формування об'єктивної оцінки.

Топ-10 найнадійніших брендів 2025 року (за 100-бальною шкалою):

  • Toyota — 66
  • Subaru — 63
  • Lexus — 60
  • Honda — 59
  • BMW — 58
  • Nissan — 57
  • Acura — 54
  • Buick — 51
  • Tesla — 50
  • Kia — 49

Чому це важливо

Автомобіль є другим за вартістю придбанням для більшості домогосподарств після нерухомості. В умовах економічної невизначеності споживачі схильні обирати товари тривалого вжитку з меншими ризиками додаткових витрат на ремонт. Лідерство Toyota та провал нових електрокарів можуть сповільнити глобальний перехід на «зелений» транспорт, змушуючи покупців обирати перевірені гібриди замість «сирих» технологій EV.

Вигіднооформлюйте ОСЦПВ на авто онлайн з Minfin.com.ua та отримуйте поліс на свій e-mail за 5 хвилин

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами