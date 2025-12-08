Японські бренди домінують, а електрокари пасуть задніх: рейтинг надійності авто

Японський автогігант Toyota повернув собі звання найнадійнішого автомобільного бренду у 2025 році, змістивши минулорічного лідера Subaru на другу позицію. Відповідний рейтинг, що базується на масштабних опитуваннях власників, оприлюднило впливове американське видання Consumer Reports, передає MarketWatch.

Тріумф азійських виробників

За результатами дослідження, першу трійку лідерів сформували виключно японські бренди. Люксовий підрозділ Toyota — Lexus — посів третє місце. Загалом, азійські виробники демонструють найвищу стабільність якості. До першої десятки також увійшли Honda, Nissan, Acura та Kia.

Єдиними представниками неазійського автопрому в топ-10 стали німецький концерн BMW (5-те місце) та американська компанія Tesla (9-те місце).

Технологічний розрив: гібриди проти електрокарів

Експерти Consumer Reports виявили чітку тенденцію: надійність автомобіля прямо залежить від типу двигуна.

Традиційні гібриди (без підзарядки від розетки) визнані найнадійнішим класом авто. Це зріла технологія, яка поєднує ефективність з перевіреними інженерними рішеннями.

Електромобілі (EV) та плагін-гібриди (PHEV) виявилися найбільш проблемними. Оскільки це відносно нові технології для багатьох виробників, вони страждають від «дитячих хвороб»: збоїв у програмному забезпеченні, проблем із зарядкою та акумуляторами.

«Золоте правило» покупця

Видання також дало важливу пораду для тих, хто планує покупку у 2025 році: уникайте нових або щойно оновлених моделей у перший рік випуску.

Статистика свідчить, що навіть на другий рік виробництва нові моделі часто мають невирішені технічні проблеми. Серед прикладів названо Mazda CX-70 та CX-90, Cadillac Lyriq, Chevrolet Blazer EV та пікапи GMC Canyon, які продемонстрували низьку надійність.

Аутсайдери рейтингу

У нижній частині списку опинилися переважно американські бренди, що спеціалізуються на пікапах та позашляховиках. Антирейтинг очолив стартап Rivian (останнє 26-те місце), поруч із ним — Ram та Jeep.

Варто зазначити, що деякі відомі бренди, такі як Dodge, Porsche, Land Rover та Jaguar, взагалі не потрапили до рейтингу через недостатню кількість даних від власників для формування об'єктивної оцінки.

Топ-10 найнадійніших брендів 2025 року (за 100-бальною шкалою):

Toyota — 66

Subaru — 63

Lexus — 60

Honda — 59

BMW — 58

Nissan — 57

Acura — 54

Buick — 51

Tesla — 50

Kia — 49

Чому це важливо

Автомобіль є другим за вартістю придбанням для більшості домогосподарств після нерухомості. В умовах економічної невизначеності споживачі схильні обирати товари тривалого вжитку з меншими ризиками додаткових витрат на ремонт. Лідерство Toyota та провал нових електрокарів можуть сповільнити глобальний перехід на «зелений» транспорт, змушуючи покупців обирати перевірені гібриди замість «сирих» технологій EV.

