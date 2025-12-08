Скільки авто щотижня купують українці на аукціонах США

Українці продовжують активно купувати автомобілі на американських аукціонах — незважаючи на сезонні коливання, логістичні паузи та мінливі податкові правила, попит тримається на вражаюче стабільному рівні. Про це йдеться у дослідженні Інституту досліджень авторинку.

США та Канада

Авторинок вже кілька років активно орієнтується на США і Канаду — насамперед на страхові аукціони Copart, IAAI та інші майданчики, де продаються автомобілі після ДТП, граду, викрадень або мінімальних пошкоджень.

Такі машини користуються попитом завдяки вигіднішій ціні, широкому вибору та можливості підібрати авто в потрібній комплектації.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували дані AutoAstat і з'ясували, наскільки активно українці купували автомобілі на американських аукціонах в останні 20 тижнів.

Підсумки виявилися показовими: попит впевнено тримається на високому рівні, незважаючи на коливання, викликані логістикою, сезонністю і законодавчими змінами.

Динаміка купівлі

За даними аналітиків, українські покупці — як дилери, так і приватні замовники — формують впевнений попит на рівні 1300−1400 автомобілів щотижня. Це — значущий індикатор, який показує реальну активність ринку за 2−3 місяці до того, як машини потраплять до статистики перших реєстрацій МВС.

Однак графік придбань не виглядає рівним: він скоріше нагадує «американські гірки» — від піків близько 1500 авто до різких спадів до 800.

Пік попиту перед закінченням податкових пільг

На 41−42 тижнях продажі злетіли до майже 1400 авто. Причина — масова активність покупців електромобілів, які поспішали отримати машини до 31 грудня 2025 року, щоб скористатися нульовою ставкою ПДВ.

З урахуванням того, що доставка з США займає мінімум два місяці, завершити торги потрібно було до середини жовтня — що і призвело до підвищеного попиту.

Різкий спад через невизначеність

На 43−44 тижні попит впав до 826 авто. Тут зіграли роль два фактори:

покупці розуміли, що машини вже не встигнуть прибути до закінчення пільг;

у медіапросторі почали з'являтися суперечливі новини про можливе продовження нульового ПДВ — і так само швидко спростовуватися.

Ця невизначеність змусила багатьох відмовитися від ставок — адже ризик подорожчання авто як мінімум на 20% був занадто великий.

Вже з 45 тижня активність почала повертатися. Покупці адаптувалися, медійний шум знизився, а фокус попиту, ймовірно, змістився в бік автомобілів з ДВС, для яких терміни доставки не настільки критичні.