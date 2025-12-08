Україна посіла четверте місце у глобальному рейтингу держав за кількістю bitcoin -резервів у 2025 році, обігнавши багато економічно розвинених країн. В Україні 46 300 біткоїнів (приблизно $4,6 млрд).Про це повідомляє аналітична платформа BiTBO .

Популярність криптовалюти

За даними сервісу, Україна продовжує нарощувати свої криптоактиви, зміцнюючи позиції серед країн, які активно використовують біткоїн як інструмент збереження та мобілізації коштів. Також аналітики зазначають, що роль цифрових активів у державних фінансах щороку зростає.

Першу позицію рейтингу займають Сполучені Штати Америки з резервом у 326 500 біткоїнів, що становить приблизно $28 млрд.

На другій сходинці Китай з показником у 190 000 біткоїнів ($16,6 млрд), а третьою стала Велика Британія — понад 61 000 біткоїнів ($5,4 млрд).

Як зазначають експерти, даний рейтинг показує, що провідні країни світу активно інтегрують цифрові активи.