Зимова підтримка: В Україні стартували перші виплати 6 500 тисяч

Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводять виплату. Про це написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Скільки подалося людей

Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити її через Дію або у відділенні Пенсійного фонду можна до 17 грудня.

На кого розрахована програма

Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;

діти ВПО, які отримують виплати на проживання;

діти із малозабезпечених сімей;

люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;

одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.

На що можна витратити

Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.