Почалися перші виплати 6500 грн для вразливих категорій громадян. Частина банків ще проводять виплату. Про це написала прем'єр-міністр Юлія Свириденко.
7 грудня 2025, 16:22
Зимова підтримка: В Україні стартували перші виплати 6 500 тисяч
Скільки подалося людей
Загалом на цю виплату вже подалися 323 443 людини. Оформити її через Дію або у відділенні Пенсійного фонду можна до 17 грудня.
На кого розрахована програма
Програма розрахована на людей, які потребують найбільшої підтримки:
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях;
- діти ВПО, які отримують виплати на проживання;
- діти із малозабезпечених сімей;
- люди з інвалідністю I групи з-поміж ВПО;
- одинокі пенсіонери, з надбавкою на догляд.
На що можна витратити
Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття протягом 6 місяців після надходження коштів.
Джерело: Мінфін
