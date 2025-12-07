Multi від Мінфін
7 грудня 2025, 17:00

SpaceX Маска планує провести IPO у другій половині 2026 року

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX має намір провести IPO у другій половині 2026 року. Про це повідомило також одне джерело Bloomberg.

Космічна компанія Ілона Маска SpaceX має намір провести IPO у другій половині 2026 року.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що відомо про IPO

Інформація про IPO з'явилася на тлі повідомлень, що SpaceX готує вторинний продаж акцій, у рамках якої компанія може бути оцінена у суму до $800 млрд, пише Reuters.

З такою оцінкою SpaceX перевершить розробника штучного інтелекту OpenAI, який у вересні закінчив залучення інвестицій при рекордній для непублічної компанії оцінці $500 млрд, зазначив Bloomberg.

Крім того, SpaceX у цьому випадку коштуватиме більше половини Tesla, хоча її виручка становить лише шосту частину від продажу виробника електромобілів, додав MarketWatch. Обидві компанії очолює мільярдер Ілон Маск.

Як розповіло одне з джерел Bloomberg, SpaceX готується до продажу акцій інсайдерів за ціною близько $400 за папір, що передбачає загальну вартість компанії приблизно від $750 до $800 млрд.

За інформацією WSJ, про майбутній продаж акцій інсайдерами інвесторів поінформував фінансовий директор SpaceX Брет Джонсен. Деталі пропозиції обговорювалися в четвер, 4 грудня, радою директорів SpaceX, але можуть змінитися залежно від інтересу продавців і покупців або інших факторів, стверджують деякі співрозмовники Bloomberg.

Нагадаємо

SpaceX зараз — провідний гравець на ринку космічних запусків: ракети Falcon 9 регулярно доставляють вантажі та людей на орбіту. 2024 року SpaceX провела 134 запуски Falcon, встановивши світовий рекорд за кількістю космічних місій за рік.

У 2025 році компанія розраховує перевершити це досягнення та виконати до 170 запусків. Зараз SpaceX зосереджена на розробці Starship — найпотужнішої ракети в історії, яку голова компанії Ілон Маск планує використовувати для доставки вантажів та людей на Місяць та Марс.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
