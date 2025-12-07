Multi від Мінфін
7 грудня 2025, 16:30

Скільки компанії витрачають на ШІ: чи загрожує бум інвестицій економіці

Бум капітальних витрат на генеративний штучний інтелект викликає питання щодо його стійкості, і хоча поточні інвестиції в ШІ становлять близько 1,3% ВВП США, їхній економічний вплив все ще менший, ніж під час технологічного буму наприкінці 1990-х, пише Bloomberg.

Бум капітальних витрат на генеративний штучний інтелект викликає питання щодо його стійкості, і хоча поточні інвестиції в ШІ становлять близько 1,3% ВВП США, їхній економічний вплив все ще менший, ніж під час технологічного буму наприкінці 1990-х, пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Як змінились інвестиції в технології

Приватні внутрішні інвестиції в обладнання для обробки інформації та програмне забезпечення становили 4,4% ВВП у другому кварталі 2025 року — майже стільки ж, як пік у 4,6% наприкінці 2000 року. За даними Бюро економічного аналізу США, якщо темпи зростання останніх двох кварталів збережуться, показник перевищить історичний максимум до кінця цього року.

Проте це включає не лише витрати на ШІ. Аналітик Єнс Нордвіг із Exante Data оцінив витрати саме на Дата-центри у $387 мільярдів на 2025 рік — це 1,3% ВВП, порівняно з 0,8% у 2024 році та 0,3% у 2023-му.

Чому фактичні витрати на ШІ вищі за офіційну статистику

Різниця між загальними технологічними інвестиціями та витратами на ШІ пояснюється імпортом. Чистий імпорт технологічних продуктів на майже пів відсотка ВВП вищий, ніж два роки тому, а статистика внутрішніх інвестицій США не враховує витрати на імпортовані технології.

Це означає, що значна частина американських інвестицій в ШІ йде на обладнання виробництва Nvidia, TSMC та інших виробників чіпів за межами США.

Чому це важливо знати

Поточний бум інвестицій в штучний інтелект становить значний економічний інтерес — 1,3% ВВП США це приблизно $350 мільярдів щорічно. Проте історія показує, що технологічні буми часто закінчуються корекціями, і не всі інвестори отримують прибуток, навіть якщо суспільство виграє від створеної інфраструктури.

Нагадаємо

Запрогнозами UBS, світові інвестиції у штучний інтелект досягнуть 375 мільярдів доларів у 2025 році та перевищать 500 мільярдів доларів до 2026 року. Цей потік капіталу змінює те, як і куди гроші рухаються в економіці.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
