25,5 години у небі: China Eastern запустила найдовший рейс світу

Авіакомпанія China Eastern запустила найдовший рейс світу — з Шанхаю до Буенос-Айреса за 25,5 години. Про це пише телеграм-канал Стартапенко.

Найдовший рейс

Boeing 777−300ER подолав понад 20 000 км з короткою зупинкою в Окленді (Нова Зеландія) — пасажири вийшли розім'яти ноги, а екіпаж дозаправився.

Рейс MU745 вилетів 4 грудня о 2:19 за пекінським часом і приземлився о 16:45 за місцевим — з завантаженістю 96%.

Тепер польоти двічі на тиждень (понеділки та четверги з Шанхаю, вівторки та п'ятниці зворотньо).

До цього найдовшим був Сінгапур-Нью-Йорк за 18 годин, але цей «південний шлях» скоротив час з Китаю до Пд. Америки з 30+ до 25 годин.