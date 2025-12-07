Авіакомпанія China Eastern запустила найдовший рейс світу — з Шанхаю до Буенос-Айреса за 25,5 години. Про це пише телеграм-канал Стартапенко.
7 грудня 2025, 15:16
25,5 години у небі: China Eastern запустила найдовший рейс світу
Найдовший рейс
Boeing 777−300ER подолав понад 20 000 км з короткою зупинкою в Окленді (Нова Зеландія) — пасажири вийшли розім'яти ноги, а екіпаж дозаправився.
Рейс MU745 вилетів 4 грудня о 2:19 за пекінським часом і приземлився о 16:45 за місцевим — з завантаженістю 96%.
Тепер польоти двічі на тиждень (понеділки та четверги з Шанхаю, вівторки та п'ятниці зворотньо).
До цього найдовшим був Сінгапур-Нью-Йорк за 18 годин, але цей «південний шлях» скоротив час з Китаю до Пд. Америки з 30+ до 25 годин.
