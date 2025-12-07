Інтерес американських інвесторів до криптовалюти падає. Причина — невизначеність з економічними перспективами, повідомили автори дослідження, проведеного недержавним регулюючим органом фінансової індустрії США (FINRA).
Американці втрачають інтерес до криптовалюти. У чому причина
Інвестиції у крипту
Якщо вірити дослідженню, з 2021 до 2024 року частка інвесторів, які розпоряджаються криптовалютою, була стабільна на рівні 27%.
Проте знизилася кількість тих, хто розглядає можливість купівлі віртуальних монет.
«Частка інвесторів, які планують придбати криптовалюту, скоротилася з 33% у 2021 році до 26% у 2024-му. Інвестиції в криптовалюту зазвичай зростають у періоди високого економічного оптимізму. Однак у результаті невизначеність, пов'язана з інфляцією, відсотковими ставками та загальним станом економіки, ймовірно, змусила інвесторів перейти на безпечніші активи», — заявили автори дослідження.
66% респондентів вважають криптовалюту ризикованою інвестицією, і це помітне зростання порівняно з 58% у 2021 році. При цьому третина інвесторів розповіла, що вкладають капітал у цифрові активи, розраховуючи отримати швидкий прибуток.
13% інвесторів повідомили про купівлю мемкоїнів та інших цифрових інвестиційних продуктів.
Серед американців молодших за 25 років таких людей майже третина, розповіли представники FINRA.
Темпи, з якими нові інвестори входили на криптовалютний та фондовий ринки, також впали порівняно з 2021 роком. Лише 8% опитаних розповіли, що почали інвестувати за останні два роки. 2021-го цей показник становив 21%, повідомили автори дослідження.
