Яким буде 2026 рік для економіки та долара: Capital Economics визначила топ-5 факторів

Минулий рік показав, як невелика група потужних сил зараз формує світову економіку, від буму штучного інтелекту до відновлення торговельної напруженості та зростання фіскального тиску.

У своєму останньому прогнозі Capital Economics окреслила п'ять макроекономічних тем, які, на її думку, домінуватимуть у 2026 році, оскільки глобальний цикл вступає в черговий складний період, пише Investing.com.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

1) «Економічні вигоди від штучного інтелекту продовжуватимуть зростати, а ринкова бульбашка продовжуватиме надуватися: Ніл Шерінг, головний економіст групи Capital Economics, очікує, що ШІ принесе подальші прибутки наступного року, хоча зосереджені в США та головним чином завдяки зростанню капітальних витрат на інфраструктуру ШІ».

Він оцінює, що штучний інтелект додав близько 0,5 процентних пунктів до зростання ВВП США у першій половині 2025 року, і вважає, що ця підтримка продовжиться у 2026 році, що підтверджує його прогноз зростання США на рівні 2,5%, що перевищує консенсус-прогноз.

Тим часом очікується, що Європа відставатиме через повільніше впровадження. Прогнози компанії щодо ВВП як для Великої Британії, так і для єврозони нижчі за консенсус-прогнози та складають 1,2% та 1,0% відповідно.

Акції залишаються підтриманими оптимізмом щодо штучного інтелекту, оскільки інвестори продовжують винагороджувати фірми, пов'язані з розбудовою інфраструктури штучного інтелекту. Шерінг зазначає, що оцінки завищені, особливо в США, але «ще не такі розтягнуті», як під час технологічної бульбашки кінця 1990-х років.

На цьому тлі, а також з огляду на очікуване збереження зростання прибутків, економіст бачить можливості для подальшого зростання ринків і прогнозує, що індекс S&P 500 досягне позначки 8000 до кінця 2026 року.

2) «Китай залишатиметься застряглим у низькому зростанні та дефляції»: Китай скоротив розрив у технологіях штучного інтелекту з США, але його економіка в цілому залишається обмеженою глибокими структурними проблемами. Модель, яка надає пріоритет пропозиції над попитом, продовжує створювати надлишкові потужності та слабке споживання.

Capital Economics очікує зростання приблизно на 3% знову у 2026 році, при цьому мало ознак суттєвого повороту політики. Дисбаланс між попитом і пропозицією має збільшити профіцит торгового балансу та посилити дефляційний тиск, зберігаючи тиск на зниження дохідності державних облігацій після того, як дохідність 10-річних облігацій Китаю вперше цього року впала нижче дохідності Японії.

3) «Торговельна війна не закінчилася»: Угода між Сі та Трампом зменшила безпосередній ризик ескалації тарифів, але основна напруженість залишається невирішеною. Клаузула про припинення дії на один рік залишає простір для нової точки спалаху наприкінці 2026 року.

Шерінг попереджає, що зростаюча залежність США від тарифних надходжень означає, що бар'єри навряд чи будуть усунені наступного року. Очікується, що ланцюги поставок критично важливих товарів продовжуватимуть зміщуватися з Китаю, тоді як зміни до USMCA можуть посилити правила походження та обмежити здатність Китаю спрямовувати експорт через Мексику.

Шерінг очікує, що геополітичні сили продовжуватимуть змінювати «моделі потоків торгівлі, капіталу та технологій» протягом року.

4) «Центральні банки продовжуватимуть послаблювати монетарну політику, але Трамп не отримає бажаних значних скорочень»: Пом’якшення монетарної політики продовжиться у 2026 році, але з великими коливаннями. У США стійка активність та інфляція близько 3% вказують на повільніші скорочення, ніж очікують ринки.

Якщо Федеральна резервна система знову знизить ставку цього місяця, Capital Economics прогнозує лише одне зниження наступного року, зберігши ставку федеральних фондів у діапазоні 3,25−3,50% — позиція, яка може створити напруженість у стосунках з президентом Трампом.

Єврозона та Велика Британія, ймовірно, скоротять ставки трохи більше, ніж враховують ринкові ціни, тоді як Бразилія має простір для глибшого пом'якшення. Японія залишається аутсайдером: очікується, що Банк Японії підвищить ставки до 1,25%.

«Якщо ми маємо рацію в усьому цьому, то 2026 рік має виявитися кращим для долара відносно євро та фунта стерлінгів, але єна може дещо зміцнитися відносно долара», — написав Шерінг.

5) «Фіскальні ризики продовжуватимуть переслідувати ринки»: Шерінг стверджує, що фіскальні труднощі, які непокоїли інвесторів у 2025 році, збережуться і наступного року. Кілька великих економік, включаючи Францію, США та Велику Британію, мають значний дефіцит на додаток до підвищеного боргового навантаження.

Немає «єдиного порогу» для кризи, але політичні потрясіння можуть спонукати ринки до переоцінки фіскальної стійкості. Потенційними тригерами є вибори у Франції 2027 року, зміна керівництва Великої Британії або ознаки того, що особи, яким довіряють інвестори, втрачають вплив у Вашингтоні.

Економіст очікує, що зниження ставки центрального банку та помірні фінансові репресії допоможуть стабілізувати ринки облігацій, але попереджає, що короткочасні, різкі розпродажі, зумовлені фіскальними проблемами, ймовірно, знову з'являться.