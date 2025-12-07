В Україні в обігу з'являться нові монети присвячені кожному роду військ (відео)

Національний банк присвятив кожному роду військ окрему обігову пам’ятну монету номіналом 10 гривень. На честь сил безпеки й оборони України НБУ випустив спеціальний набір , у якому зібрані всі монети, присвячені нашим захисникам і захисницям.

Що відомо про монети

До комплекту увійшли монети, що раніше були присвячені окремим підрозділам: Сухопутним військам, Повітряним силам, Військово-морським силам, Десантно-штурмовим військам, Військам зв’язку та кібербезпеки, Силам територіальної оборони, Силам спеціальних операцій, Медичним силам, Силам логістики, Силам безпілотних систем, Силам підтримки та іншим структурним підрозділам.

«Це викарбувана в металі наша шана вам. Це символ подяки, поваги та визнання тих, хто щодня робить усе можливе й неможливе заради держави», — йдеться у повідомленні НБУ.