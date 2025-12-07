НБУ у листопаді 2025 року застосував заходи впливу до двох банків і двох небанківських фінустанов за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства. Про це йдеться у повідомленні регулятора.
7 грудня 2025, 9:47
НБУ оштрафував два банки майже на 19 мільйонів. Що порушили банки
► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
Кого оштрафував НБУ
- Банк «Південний» отримав штраф у розмірі 17,5 млн грн за неналежне застосування ризик-орієнтованого підходу, недоліки у перевірці клієнтів, порушення під час посиленої перевірки високоризикових клієнтів та недотримання вимог щодо надання інформації на запити НБУ.
Додатково банк має сплатити 1 млн грн за порушення норм валютного нагляду.
- Банк «Львів» оштрафовано на 200 тис. грн за несвоєчасне інформування про порогові фінансові операції та за подання недостовірних відповідей на запити Нацбанку.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 15 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі