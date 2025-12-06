США представили нову стратегію нацбезпеки: чому її виконання тиснутиме на євро

Білий Дім опублікував Стратегію нацбезпеки 2025 (NSS), яка читається не як план світового поліцейського, а як бізнес-план корпорації, яка вирішила скоротити неприбуткові філії та зосередитися на домашньому ринку, пише Hugs.fund.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що йдеться в Стратегії

Офіційно документ ставить в пріоритет Західну півкулю (Північна та Південна Америка) для боротьби з міграцією. Але по-суті, це підготовка до масштабного ніаршорінгу (nearshoring). США планують витіснити Китай з Латинської Америки не лише флотом, а й доларом.

У випадку з Китаєм — гроші перемогли ідеологію. Фраза про «взаємовигідні торговельні відносини» в документі з нацбезпеки — це багато значить. Трамп не хоче розриву. Він хоче угоди.

Європа? Європа, як «поганий актив». Тези про «цивілізаційний занепад» та демографічні зміни в НАТО — це не просто критика лібералів, це обгрунтування для скорочення витрат. Тобто, варто готуватися до того, що єврозона нестиме більший тягар витрат, що тиснутиме на євро.

Українське питання. Сухість формулювань щодо війни в Україні та відсутність жорсткої критики рф (на фоні критики Брюсселя) підтверджує курс на заморозку.

Нова NSS 2025 фактично оголошує кінець епохи глобалізації під парасолькою США. Вони більше не хочуть рятувати світ. Вони хочуть, щоб світ платив абонентну (ренту, якщо хочете) плату за вхід на їхній ринок.