«Клуб білого бізнесу» зростає: До переліку додалося 7638 компаній та ФОПів

7 638 платників включено до оновленого Переліку, їх кількість зросла на 489 суб'єктів (+454 юридичні особи та +35 ФОП) до попереднього переліку. Також 76% платників перейшло з попереднього Переліку. Про це написав Голова Податкового комітету В Р Данило Гетманцев.

Що очікує на платників

Зростає частка сплачених платежів до бюджетів від таких платників. Ще рік тому вона складала 9,55%, а зараз становить 13,36%.

«Очікую, що в наступному Переліку платників буде ще більше. І для цього є передумови», — зазначив Гетманцев.

Які зміни готують

За словами голови Податкового комітету, разом з асоціаціями та платниками податків напрацювали зміни до ПКУ, що розширюють можливості для потрапляння платників до Переліку та усувають проблеми, які було виявлено на основі практики застосування норм.

3 грудня 2025 р. Верховною Радою було ухвалено зміни до закону, згідно з якими платник податків може потрапити до переліку, в тому числі коли:

вчинив незначне порушення протягом останніх 3 місяців і при цьому сплатив такий штраф;

платник здійснює діяльність у галузі, де він є одним в регіоні чи Україні:

один в регіоні — для такого платника буде використовуватися показник середньої заробітної плати по країні за цією галуззю;

один в Україні за галуззю — такий платник має дотримуватися середньої заробітної плати, яка відповідає двом мінімальним заробітним платам, встановленим на 1 січня звітного року.

«До речі, при формуванні останнього Переліку понад 150 тис. платників мали незначні порушення і були позбавлені можливості увійти до нього. Наступного разу ці платники вже не стикнуться з цією проблемою та отримають можливість бути в Території високого рівня податкової довіри», — підсумував він.

Нагадаємо

1 жовтня 2024 року набрав чинності закон (№ 11084), який передбачає створення та ведення переліку підприємств із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Цей перелік неофіційно називають «клубом білого бізнесу».

Закон запровадив новий термін — «Платник податків із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства». Це поняття застосовуватиметься до кінця року, в якому в Україні буде припинено дію воєнного стану.

Для підприємств, які підпадають під це поняття, запроваджується особливий режим зборів, платежів та адміністрування податків, що здійснюється податковими та митними органами.