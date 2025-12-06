120 мільйонів євро штрафу: ЄС звинуватив платформу X Маска у введенні користувачів в оману

Європейський союз оштрафував X Ілона Маска на суму 120 мільйонів євро через «оманливий дизайн» синіх галочок у соціальній мережі. Це вперше, коли платформа отримала штраф у межах «Закону про цифрові послуги» (DSA), повідомляє The Verge.

Що не так з верифікацією

«Обман користувачів за допомогою синіх галочок, приховування інформації в рекламі та ізоляція дослідників не мають місця в інтернеті в ЄС», — заявила керівниця технологічного відділу блоку Хенна Вірккунен.

«DSA захищає користувачів. DSA дає дослідникам можливість виявляти потенційні загрози. DSA відновлює довіру до онлайн-середовища. З першим рішенням DSA про невиконання вимог ми покладаємо на X відповідальність за підрив прав користувачів та ухилення від відповідальності».

За порушення DSA ЄС може накладати на компанії штрафи розміром до 6% від їхнього глобального річного прибутку.

У випадку X, яку Маск купив у жовтні 2022 року за $44 мільярди, а нещодавно продав своїй іншій компанії, xAI, за $33 мільярди, максимальна сума штрафу залишається незрозуміло.

Платформа X може оскаржити рішення Єврокомісії — саме це Маск і обіцяв зробити, якщо сервіс визнають винним у порушенні правил ЄС.

Протягом 60 днів компанія повинна повідомити Євросоюз про кроки, які планує вжити для виправлення «оманливого» використання синіх галочок, а за 90 днів має представити рішення щодо інших зауважень. Якщо цього не станеться, X ризикує отримати додаткові штрафи.