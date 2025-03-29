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29 березня 2025, 11:51

xAI Ілона Маска придбав його ж соцмережу X за $33 млрд

Стартап xAI, що займається штучним інтелектом, придбав соціальну платформу X, якою також керує Ілон Маск. Про це бізнесмен повідомив 28 березня у своєму дописі, наголосивши, що угода об'єднає технологічні можливості xAI із широкою аудиторією X.

Стартап xAI, що займається штучним інтелектом, придбав соціальну платформу X, якою також керує Ілон Маск.

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Умови угоди та оцінка

Маск зазначив, що об'єднання оцінює xAI у $80 млрд, а X — у $33 млрд, враховуючи $12 млрд боргу, що робить загальну вартість X $45 млрд. Угода реалізована через обмін акціями, а новостворена структура XAI Holdings, за даними джерел, матиме вартість понад $100 млрд без урахування боргу. Morgan Stanley виступив єдиним фінансовим радником, представляючи обидві сторони.

Деталі

За словами Маска, злиття xAI і X «розкриє величезний потенціал», поєднуючи передові AI-технології з масовим охопленням платформи. «Їхнє майбутнє тісно пов’язане, і ми об'єднуємо дані, моделі, обчислення та таланти», — додав він. Угода також стабілізує становище інвесторів X після невизначеності, викликаної змінами на платформі, які відлякали частину користувачів і рекламодавців, та посилює зв’язок із xAI, що використовує дані X для вдосконалення свого чат-бота Grok.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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bonv
bonv
29 березня 2025, 12:35
#
Мільярдер Ілон Маск, який в адміністрації президента США Дональда Трампа відповідає за ефективність уряду, підтримав закриття таких медіа, як «Радіо Свобода» і «Голос Америки». У мережі Х він написа: «Їх більше ніхто не слухає. Це просто божевільні ліві радикали, які розмовляють самі з собою, спалюючи 1 мільярд доларів на рік грошей платників податків США».
14 березня Трамп наказав закрити сім урядових установ, зокрема Агентство США із глобальних медіа — головну організацію «Голосу Америки» і «Радіо Свобода». Усі співробітники були відправлені у відпустку. У Білому домі заявили, що американські платники податків більше не будуть «на гачку радикальної пропаганди».
Однак суд дав «Радіо Свобода» надію після скандального указу президента США Дональда Трампа про закриття. 24 березня федеральний суддя Ройс С. Ламберт поставиновив: «Керівництво USAGM не може однією пропозицією, яка не дає практично жодних пояснень, змусити „Радіо Свобода“ закритися — навіть якщо президент наказав їм це зробити». За словами судді, спроба американської адміністрації позбавити медіа коштів не підтверджена «жодними фактами або міркуваннями».
+
0
bonv
bonv
29 березня 2025, 12:35
#
Агентство США із глобальних медіа (USAGM) відкликало своє рішення про скасування гранту для «Радіо Свобода». Про це старша радниця керівника агентства Карі Лейк повідомила в листі до виконавчого директора Радіо Свобода Стіва Капуса, пише The Independent.
У листі йдеться про те, що попереднє рішення про закриття грантової угоди скасовано і що «Радіо Свобода» поки що продовжуватиме отримувати федеральні кошти.
Утім, Лейк додала, грантова угода може бути скасована і пізніше, якщо USAGM вирішить, що це доцільно відповідно до чинного законодавства.
Радниця також відповіла на позов «Радіо Свобода», повідомивши суд про те, що припинення гранту було скасовано, щоб покласти край юридичному протистоянню з мовником.
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