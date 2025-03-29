xAI Ілона Маска придбав його ж соцмережу X за $33 млрд

Стартап xAI, що займається штучним інтелектом, придбав соціальну платформу X, якою також керує Ілон Маск. Про це бізнесмен повідомив 28 березня у своєму дописі, наголосивши, що угода об'єднає технологічні можливості xAI із широкою аудиторією X.

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Умови угоди та оцінка

Маск зазначив, що об'єднання оцінює xAI у $80 млрд, а X — у $33 млрд, враховуючи $12 млрд боргу, що робить загальну вартість X $45 млрд. Угода реалізована через обмін акціями, а новостворена структура XAI Holdings, за даними джерел, матиме вартість понад $100 млрд без урахування боргу. Morgan Stanley виступив єдиним фінансовим радником, представляючи обидві сторони.

Деталі

За словами Маска, злиття xAI і X «розкриє величезний потенціал», поєднуючи передові AI-технології з масовим охопленням платформи. «Їхнє майбутнє тісно пов’язане, і ми об'єднуємо дані, моделі, обчислення та таланти», — додав він. Угода також стабілізує становище інвесторів X після невизначеності, викликаної змінами на платформі, які відлякали частину користувачів і рекламодавців, та посилює зв’язок із xAI, що використовує дані X для вдосконалення свого чат-бота Grok.