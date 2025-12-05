Multi від Мінфін
5 грудня 2025, 19:47

Уряд ухвалив рішення, яке уповільнить зростання тарифу на передачу електроенергії — Свириденко

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму закупівлі електроенергії для потреб національного оператора «Укренерго». Це рішення покликане оптимізувати витрати держкомпанії та, як наслідок, загальмувати зростання тарифу на передачу електроенергії, який є складовою кінцевої ціни для всіх споживачів. Про це повідомила Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко 5 грудня.

Кабінет Міністрів України затвердив зміни до механізму закупівлі електроенергії для потреб національного оператора «Укренерго».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Боротьба з технологічними витратами

Ключова зміна стосується покриття так званих технологічних втрат — електроенергії, яка фізично втрачається в мережах під час транспортування від електростанцій до споживачів. Раніше «Укренерго» було змушене купувати цей ресурс на ринкових сегментах, де ціни часто змінюються і є суттєво вищими через високу волатильність (коливання).

Тепер оператор системи передачі отримав право виходити на спеціальні аукціони.

«Ми змінили механізм, за яким Укренерго може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами», — пояснила глава уряду.

Ефект для бізнесу та економіки

Нововведення має прямий вплив на структуру тарифу на передачу. Оскільки витрати на закупівлю електроенергії для втрат є однією з найбільших статей видатків у кошторисі «Укренерго», їх зниження дозволить регулятору не підвищувати тариф так стрімко, як це могло б статися за старих умов.

За словами Юлії Свириденко, це рішення забезпечить:

  • Повільніше зростання тарифного навантаження.
  • Більшу прогнозованість витрат для промислових підприємств.
  • Підтримку експортерів, які створюють робочі місця та заводять валютну виручку в країну.
Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
