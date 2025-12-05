Соціальна ізоляція та викривлення сприйняття реальності: The Economist проаналізував, як ШІ змінює виховання дітей

2025 рік може стати переломним для індустрії іграшок та освіти: китайські виробники оголосили його роком штучного інтелекту, масово випускаючи роботів та плюшевих ведмедиків, здатних навчати, грати та розповідати історії. Однак ця технологія несе в собі приховані ризики соціальної ізоляції та викривлення сприйняття реальності. Про це повідомляє The Economist.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Персоналізація рівня «люкс» для кожного

Штучний інтелект кардинально змінює підхід до дорослішання. Він пропонує демократизацію елітної освіти: персональні репетитори, індивідуальні навчальні плани та розваги, створені під конкретну дитину.

Технологія дозволяє вирішити вічну проблему шкільної освіти — орієнтацію на «середнього» учня, коли талановитим нудно, а ті, хто відстає, губляться.

«Якщо ви хочете версію цього матеріалу для восьмирічної дитини, яка розмовляє хінді, ШІ може переписати його; якщо вони надають перевагу коміксам або пісні — без проблем», — зазначається у статті.

У сфері розваг також відбуваються тектонічні зрушення. Відеоігри створюють унікальний досвід (наприклад, спілкування з Дартом Вейдером у Fortnite), а класичні настільні ігри, такі як Trivial Pursuit, отримують оновлення з ШІ, що дозволяє генерувати запитання на будь-яку тему.

Пастка «ехо-камери»

Попри очевидні переваги, видання попереджає про серйозні загрози. Окрім технічних збоїв (наприклад, коли ШІ-іграшки починають обговорювати з дітьми непристойні теми) та ризиків шахрайства з домашнім завданням, існує глибша проблема — алгоритмічне звуження світогляду.

ШІ швидко вивчає вподобання дитини й починає пропонувати лише те, що їй подобається. Це створює «ехо-камери» з раннього віку. Якщо дитина любить футбол, її ШІ-репетитор наводитиме лише футбольні приклади, а іграшки розповідатимуть лише спортивні історії.

Це вбиває елемент випадковості та відучує толерувати незнайоме або нецікаве, що є важливою навичкою для дорослого життя.

Покоління, яке не вміє сперечатися

Особливе занепокоєння викликає характер стосунків дітей із чат-ботами. Третина американських підлітків вже зараз стверджують, що спілкування з ШІ приносить їм стільки ж задоволення, як і розмова з другом, і дається легше, ніж діалог із батьками.

«Штучні компаньйони, які ніколи не критикують і не діляться власними почуттями, є поганою підготовкою до спілкування з недосконалими людьми», — йдеться у матеріалі.

Видання називає їх «yes-bots» (боти, що завжди погоджуються). Діти, виховані такими «друзями», ризикують вирости дорослими, нездатними до компромісів, чергування ролей у діалозі та розуміння складності людських стосунків.

Нова роль школи

Автори статті наголошують на необхідності термінових заходів. Батькам радять бути обережними з «машинами для ретрансляції слів», а урядам — запровадити жорсткі вікові обмеження для користування чат-ботами.

Школам же доведеться змінити підхід: