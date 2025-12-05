Пастка середнього класу: Apollo пояснила, чому багаті стають ще багатшими завдяки акціям

Структура капіталу звичайної родини та заможної сім'ї відрізняється не лише кількістю нулів на рахунку, а й самою суттю активів. У той час як більшість людей вкладають гроші у речі, якими користуються, капітал найбагатших працює на фондовому ринку та у приватному бізнесі. Про це йдеться в аналітичній записці інвестиційного гіганта Apollo Global Management.

Аналітики Apollo вказують на чітку закономірність розподілу активів залежно від рівня добробуту. Домогосподарства з меншими статками (нижній та середній сегменти розподілу багатства) тримають левову частку свого капіталу у «відчутних» активах.

Основними видами власності для цієї категорії є:

Нерухомість (власне житло);

Автомобілі.

Це активи споживання: вони забезпечують комфорт життя, але часто вимагають витрат на утримання і не генерують пасивного грошового потоку (якщо не здаються в оренду).

Формула багатства

Кардинально інша картина спостерігається у верхній частині піраміди багатства. Найзаможніші домогосподарства фокусуються на продуктивних активах, які створюють додану вартість.

Основу їхніх портфелів складають:

Бізнес-активи (частки у приватних компаніях);

Акції (інструменти фондового ринку).

Саме ця різниця у підходах пояснює, чому розрив між багатими та бідними може збільшуватися навіть у періоди економічного зростання.

Як це впливає на нерівність

Варто зазначити, що така структура активів робить різні верстви населення чутливими до різних економічних факторів. Звичайні домогосподарства найбільше страждають від інфляції (зростання цін на бензин, продукти, обслуговування авто) та високих відсоткових ставок за іпотекою, оскільки їхнє багатство «заморожене» у стінах їхніх квартир та машин.

Натомість заможні люди виграють від зростання корпоративних прибутків та «бичачого» тренду на фондових біржах. За даними Федеральної резервної системи США, станом на останні роки, 10% найбагатших американців володіють майже 90% усіх акцій. Це означає, що коли ви чуєте новини про те, що індекс S&P 500 оновив історичний максимум, це свято стосується переважно лише вузького кола найбагатших інвесторів, а не широкого загалу.