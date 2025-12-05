Нацбанк зміцнив курс гривні перед вихідними

НБУ встановив нові курси валют на понеділок, 8 грудня. Згідно з даними регулятора, долар подешевшав на 12 копійок, а євро впало на 23 копійки.

На понеділок НБУ встановив такий курс долара: 42,0567 грн. Це на 12 копійок менше, ніж у п'ятницю (42,1838).

Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).

Водночас курс євро на понеділок був встановлений на позначці — 48,9961, що на 23 копійки менше, ніж у п'ятницю (49,2264).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на понеділок встановив такий курс польського злотого: 11,6340 (у п'ятницю курс був 11,5763).

