Кріштіану Роналду став інвестором та обличчям ШІ-стартапу Perplexity

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду виходить на ринок передових технологій. П’ятиразовий володар «Золотого м’яча» уклав угоду про глобальне партнерство з пошуковою платформою на базі штучного інтелекту Perplexity. Спортсмен не лише виконуватиме роль амбасадора бренду, але й увійшов до капіталу компанії як інвестор. Про це повідомляє пресслужба Perplexity.

Більше ніж рекламний контракт

Угода передбачає глибшу співпрацю, ніж традиційне спонсорство. За інформацією компанії, Роналду є активним користувачем сервісу в повсякденному житті. Зокрема, футболіст використовує AI-пошуковик для підготовки до важливих публічних виступів, промов під час отримання нагород та створення офіційних анонсів.

Його рішення інвестувати власні кошти в проєкт сигналізує про віру в те, що надійний штучний інтелект стає критично важливим інструментом для лідерів, допомагаючи переходити від отримання інформації до конкретних дій.

Спільна філософія

Perplexity, яка позиціює себе як інструмент для людей, орієнтованих на довгостроковий прогрес, проводить паралель між своєю місією та кар'єрою футболіста.

У компанії зазначають, що підхід Роналду до життя, де кожне досягнення є лише стартом для нового виклику, повністю віддзеркалює принципи роботи їхнього пошукового механізму.

Цифровий музей CR7

Для відзначення початку співпраці платформа запустила інтерактивний простір — «Хаб Кріштіану Роналду». Це спеціалізований розділ, де фанати можуть:

дослідити етапи кар'єри футболіста через призму штучного інтелекту;

переглянути архівні та рідкісні зображення;

дізнатися деталі про знакові голи та історії, що за ними стоять.

Хто такі Perplexity і чому вони кидають виклик гігантам

Perplexity AI — це стартап із Сан-Франциско, який розробляє пошукову систему нового покоління. На відміну від Google, який видає список посилань, Perplexity надає прямі, лаконічні відповіді на запитання користувачів, генеруючи текст за допомогою великих мовних моделей і посилаючись на джерела інформації.

Компанія є одним із найуспішніших «єдинорогів» (стартапів з оцінкою понад $1 млрд) останніх років. Серед ранніх інвесторів проєкту фігурують засновник Amazon Джефф Безос та виробник чипів Nvidia. За даними профільних медіа, у 2024 році компанія залучала фінансування з оцінкою, що наближалася до $9 млрд, намагаючись потіснити домінування Google на ринку інтернет-пошуку.