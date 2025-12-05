Multi від Мінфін
5 грудня 2025, 15:21

OpenAI шукає таланти без дипломів та хакерів

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, оголосила про пошук талантів для своєї шестимісячної програми резиденції, яка стартує у 2026 році. Компанія готова наймати не лише профільних фахівців, а й самоучок, хакерів та науковців з інших сфер, якщо вони мають високий потенціал у дослідженні штучного інтелекту. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

Компанія OpenAI, розробник ChatGPT, оголосила про пошук талантів для своєї шестимісячної програми резиденції, яка стартує у 2026 році.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Умови та перспективи

OpenAI Residency — це інтенсивна програма, розрахована на шість місяців. На відміну від класичних стажувань, резиденти одразу отримують статус повноцінних співробітників компанії. Вони інтегруються в дослідницькі команди та працюють над реальними проєктами під керівництвом провідних інженерів та вчених.

Робота передбачає гібридний формат відвідування офісу в Сан-Франциско (Каліфорнія). Компанія обіцяє надати допомогу з переїздом (релокацією) для обраних кандидатів.

Головна мотивація для учасників — можливість отримати пропозицію про постійну роботу в OpenAI після завершення програми, що залежить від продемонстрованих результатів.

Кого шукає творець ChatGPT

У компанії наголошують, що не звертають уваги на формальні регалії чи «правильні» дипломи. Пріоритетом є «траєкторія розвитку», а не конкретний архетип кандидата.

В ідеальному портреті претендента OpenAI бачить:

  • Творчих розробників та хакерів: тих, хто вже має досвід перетворення амбітних ідей на робочі прототипи чи продукти.
  • Дослідників із суміжних сфер: математиків, фізиків, нейробіологів, які прагнуть застосувати свої знання в AI.
  • Самоучок: незалежних мислителів, які опанували складні технічні навички через самоосвіту, участь у хакатонах, олімпіадах чи роботу над open-source проєктами.

«Ми шукаємо людей, чия швидкість навчання, оригінальність і технічна креативність сигналізують про потенціал стати майбутніми лідерами в галузі досліджень ШІ», — йдеться в описі вакансії.

Жорсткі технічні вимоги

Попри демократичність до бекграунду кандидатів, технічний поріг входу залишається надзвичайно високим. Від претендентів вимагають:

  • Досконалого володіння мовами програмування.
  • Глибокого розуміння вищої математики (лінійна алгебра, статистика, теорія ймовірностей, матаналіз).
  • Здатності самостійно реалізовувати складні технічні проєкти.

Процес відбору розпочнеться вже у січні 2026 року і включатиме серію технічних оцінювань.

Кадровий голод та зарплатні перегони

Варто зазначити, що боротьба за таланти у сфері штучного інтелекту зараз є однією з найжорсткіших на ринку праці. Технологічні гіганти, такі як Google, Meta, Microsoft та Anthropic, готові платити фахівцям рівня Senior AI Researcher зарплати, що вимірюються сотнями тисяч, а іноді й мільйонами доларів на рік (включно з бонусами та акціями).

Програми резиденцій, подібні до тієї, що пропонує OpenAI, є стратегічним інструментом для компаній. Вони дозволяють виявляти «неогранені діаманти» — геніальних інженерів, які ще не мають гучного імені в науковій спільноті, і залучати їх до команди раніше, ніж їх перехоплять конкуренти за значно вищі суми. Це класичний приклад інвестування в людський капітал на етапі його зростання.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
