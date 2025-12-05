Загроза доларизації та фінансові шоки: МВФ попередив про ризики зростання ринку стейблкоїнів

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
5 грудня 2025, 14:53

Загроза доларизації та фінансові шоки: МВФ попередив про ризики зростання ринку стейблкоїнів

Стейблкоїни, курс яких прив’язаний до долара США, мають потенціал зробити міжнародні платежі швидшими та дешевшими, однак несуть серйозні ризики «цифрової доларизації» для країн, що розвиваються. Про це йдеться в аналітичному звіті МВФ.

Стейблкоїни, курс яких прив’язаний до долара США, мають потенціал зробити міжнародні платежі швидшими та дешевшими, однак несуть серйозні ризики «цифрової доларизації» для країн, що розвиваються.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Масштаб ринку та порівняння з біткоїном

Міжнародний валютний фонд фіксує вибухове зростання сектору. З 2023 року капіталізація двох головних активів — USDT та USDC — потроїлася і сягнула $260 млрд. Для розуміння масштабу: це вже становить близько 10% від ринкової вартості біткоїна. При цьому річний обсяг торгів цими інструментами у 2024 році перетнув позначку у $23 трлн.

Експерти відзначають чіткий географічний розподіл:

  • Азія є лідером за абсолютною кількістю транзакцій.
  • Країни Африки, Близького Сходу та Латинської Америки лідирують за використанням стейблкоїнів відносно розміру своїх економік.

Потенціал: де стейблкоїни перемагають банки

МВФ визнає, що технологія вирішує реальні проблеми. Головна перевага — транскордонні перекази та грошові перекази мігрантів. Традиційні банківські системи в цьому сегменті часто повільні та дорогі.

Крім того, стейблкоїни забезпечують доступ до фінансових послуг у регіонах, де банкам працювати невигідно або занадто дорого. Це створює здорову конкуренцію, змушуючи класичні фінансові установи знижувати комісії.

Зворотний бік: «сліпі зони» та втрата контролю

Водночас МВФ попереджає про небезпеку заміщення національних валют. У країнах з високою інфляцією населення може масово переходити на цифрові долари, що позбавляє центробанки контролю над рухом капіталу.

«Стейблкоїни здатні прискорити процес доларизації та підвищити волатильність потоків капіталу, оминаючи встановлені державою обмеження», — наголошують автори аналізу.

Окрему загрозу становить статистична невизначеність. Через використання некастодіальних гаманців (де користувач сам контролює ключі) регулятори часто не бачать ні громадянства, ні місцезнаходження власників активів. Це спотворює макроекономічні дані, ускладнює моніторинг фінансових потоків і заважає ефективно реагувати на кризи.

Фрагментація регулювання

Фонд стурбований відсутністю єдиних світових стандартів. Різні підходи у США, ЄС та Японії створюють умови для регуляторного арбітражу, коли компанії обирають юрисдикції з найменшим контролем. МВФ закликає до технічної сумісності платіжних систем, щоб уникнути їх розколу на ізольовані сегменти.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 11 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами