5 грудня 2025, 13:45

Обсяги грантів для України у жовтні зменшилися, але зросла допомога в межах міжнародної співпраці — НБУ

У жовтні 2025 року фінансовий стан зовнішньоекономічної діяльності України дещо покращився. Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу звузився до 2,1 мільярда доларів. Головними факторами стабілізації стали збільшення надходжень від міжнародних партнерів та вдала експортна кампанія аграріїв. Про це йдеться у свіжому Монетарному огляді Національного банку України.

У жовтні 2025 року фінансовий стан зовнішньоекономічної діяльності України дещо покращився.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Два стовпи стабільності

Нацбанк виділяє дві ключові причини покращення показників:

  • Зростання вторинних доходів: Хоча обсяги офіційних грантів дещо знизилися, вони залишаються на високому рівні. Компенсатором стало зростання іншої допомоги в межах міжнародної співпраці, зокрема коштів, що надходять через благодійні фонди.
  • Пожвавлення торгівлі: Дефіцит торгівлі товарами зменшився завдяки аграрному сектору. Експорт пішов угору за рахунок продовольства, насамперед рослинних олій, адже аграрії накопичили запаси нового врожаю. Водночас імпорт пригальмував через сезонне скорочення закупівель з боку сільгоспвиробників (посівна та збір врожаю завершуються, тож потреби в пальному та добривах менші).

Загальна картина: діра у $27 мільярдів

Попри жовтневий позитив, загальна картина за рік залишається складною. За перші 10 місяців 2025 року сумарний дефіцит поточного рахунку сягнув 26,9 мільярда доларів.

Для порівняння, за аналогічний період 2024 року цей показник становив 14,1 мільярда доларів. Тобто розрив між тим, скільки валюти виходить з країни та скільки заходить, за рік зріс майже вдвічі.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
