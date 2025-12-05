Через проблеми у Cloudflare «лягли» біржові платформи та популярні сервіси

У п'ятницю, 5 грудня, інфраструктурний гігант Cloudflare знову опинився в епіцентрі технічних проблем. Компанія повідомила про збій у роботі своєї панелі управління та програмних інтерфейсів. Інцидент спричинив ланцюгову реакцію, порушивши роботу десятків популярних онлайн-сервісів та фінансових платформ по всьому світу.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Хронологія та масштаб проблеми

Перші ознаки нестабільності системи були зафіксовані о 10:56. Вже через 13 хвилин, об 11:09, інженери Cloudflare підтвердили факт інциденту та розпочали розслідування.

За даними компанії, частина запитів користувачів завершується помилками. Це означає, що адміністратори сайтів не можуть керувати налаштуваннями через вебпанель, а автоматизовані системи (API), які забезпечують взаємодію між різними програмами, перестали відповідати.

Наслідки збою миттєво відчули користувачі низки популярних ресурсів. Повідомляється про проблеми з доступом до:

ШІ-пошуковика Perplexity;

Сервісу моніторингу збоїв Downdetector (іронічно, але він теж постраждав);

Графічного редактора Canva;

Платформи для авторів Patreon.

Особливе занепокоєння викликає недоступність фінансових інструментів. Збій зачепив роботу великих інвестиційних та біржових платформ, таких як Groww, Zerodha Kite, Upstox та Angel One, що унеможливило для багатьох трейдерів здійснення операцій.

Рецидив нестабільності

Це вже не перший подібний випадок за останній час. Нещодавно Cloudflare пережила масштабний інцидент, коли помилка в конфігурації вивела з ладу значну частину глобальної мережі, паралізувавши роботу тисяч сайтів майже на годину. Хоча нинішня проблема має інший технічний характер (зосереджена на управлінні, а не на трафіку користувачів), вона знову підіймає питання надійності централізованої інфраструктури інтернету.

Що таке Cloudflare і чому його збій ламає «половину інтернету»

Cloudflare — це не просто хостинг, це «щит» і «прискорювач» для значної частини всесвітньої мережі. Компанія надає послуги CDN (Content Delivery Network) та захисту від DDoS-атак. Фактично, Cloudflare стоїть між користувачем і сервером сайту (наприклад, Patreon). Коли сервіси Cloudflare (зокрема API) виходять з ладу, ваш браузер або додаток просто не може «достукатися» до потрібного сайту, навіть якщо сам сервер цього сайту працює ідеально. Оскільки послугами компанії користуються понад 30% найбільших сайтів світу, будь-який збій у них виглядає як «відключення інтернету».

Чому це важливо

Цей інцидент вкотре нагадує про вразливість сучасної цифрової економіки. Залежність від кількох ключових провайдерів інфраструктури (таких як Cloudflare, Amazon AWS чи Microsoft Azure) створює так звану «єдину точку відмови».

Для трейдерів та інвесторів це критичний ризик: неможливість зайти в додаток брокера через збій у третьої сторони (Cloudflare) може призвести до прямих фінансових втрат, якщо в цей момент на ринку відбувається висока волатильність, а ви не можете закрити позицію. Для бізнесу це сигнал про необхідність мати резервні канали зв'язку або альтернативні системи захисту.