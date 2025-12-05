Парадокс донатів: українці скоротили перекази на «банки», але «засипали» грошима великі фонди

Попри четвертий рік повномасштабної війни, економічні труднощі та психологічну втому, фінансова підтримка армії з боку суспільства не згасає, а трансформується. Загальний тренд залишається позитивним, проте структура благодійності суттєво змінилася: потік коштів перерозподілився між персональними зборами та великими інституційними гравцями. Про це повідомляє платформа Опендатабот 5 грудня.

«Банки» худнуть, але їх стає більше

Статистика зборів через інструмент «банка» від monobank демонструє цікаву динаміку. За 11 місяців поточного року українці перерахували на такі рахунки 32,47 млрд грн. У середньому це близько 2,95 млрд грн щомісяця.

Однак, якщо порівнювати з минулим роком, загальна сума пожертв через цей канал скоротилася на 19%. Водночас активність волонтерів зросла: кількість відкритих «банок» збільшилася на 14% (до 169 тисяч на місяць).

Змінилася і купівельна спроможність донаторів:

Середній чек пожертви впав з 413 грн торік до 392 грн цього року.

Кількість донаторів залишається стабільною — близько 1,8 млн людей щомісяця.

Рекордний рік для гігантів

На противагу «роздрібним» зборам, великі благодійні організації демонструють феноменальне зростання. Трійка лідерів — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — сумарно зібрала 105,87 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за три попередні роки разом узяті.

Розподіл коштів виглядає так:

United24: абсолютний лідер із часткою 73%. На рахунки надійшло рекордні 77,7 млрд грн (утричі більше, ніж у 2022 році). Жовтень 2025-го став піковим місяцем.

«Повернись живим»: зібрано 26,2 млрд грн (у 4,4 раза більше за показники 2022 року).

Фонд Притули: залучено 1,97 млрд грн (ріст на 25% за рік).

Чому змінилися потоки: пояснення фондів

Представники благодійних організацій пояснюють таку статистику зміною пріоритетів та економічним станом населення. У фонді «Повернись живим» відзначають перерозподіл ресурсу: якщо у 2022 році люди довіряли кошти переважно фондам, то зараз майже у кожного є родич або друг на фронті.

«Замість закинути донат на фонд, рідні очікувано спочатку закривають потребу конкретного військового. Ще один виклик — економічна ситуація в країні: в людей стає менше коштів, відповідно, менше можливості допомагати», — коментують у фонді.

Також сповільнилася реєстрація нових офіційних волонтерів. Реєстр Державної податкової служби зріс лише на 11% (до 11 792 осіб), тоді як торік він збільшився у півтора раза.