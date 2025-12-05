Multi від Мінфін
5 грудня 2025, 12:55

Парадокс донатів: українці скоротили перекази на «банки», але «засипали» грошима великі фонди

Попри четвертий рік повномасштабної війни, економічні труднощі та психологічну втому, фінансова підтримка армії з боку суспільства не згасає, а трансформується. Загальний тренд залишається позитивним, проте структура благодійності суттєво змінилася: потік коштів перерозподілився між персональними зборами та великими інституційними гравцями. Про це повідомляє платформа Опендатабот 5 грудня.

Попри четвертий рік повномасштабної війни, економічні труднощі та психологічну втому, фінансова підтримка армії з боку суспільства не згасає, а трансформується.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

«Банки» худнуть, але їх стає більше

Статистика зборів через інструмент «банка» від monobank демонструє цікаву динаміку. За 11 місяців поточного року українці перерахували на такі рахунки 32,47 млрд грн. У середньому це близько 2,95 млрд грн щомісяця.

Однак, якщо порівнювати з минулим роком, загальна сума пожертв через цей канал скоротилася на 19%. Водночас активність волонтерів зросла: кількість відкритих «банок» збільшилася на 14% (до 169 тисяч на місяць).

Змінилася і купівельна спроможність донаторів:

  • Середній чек пожертви впав з 413 грн торік до 392 грн цього року.
  • Кількість донаторів залишається стабільною — близько 1,8 млн людей щомісяця.

Рекордний рік для гігантів

На противагу «роздрібним» зборам, великі благодійні організації демонструють феноменальне зростання. Трійка лідерів — United24, «Повернись живим» та Фонд Притули — сумарно зібрала 105,87 млрд грн. Це на 37% більше, ніж за три попередні роки разом узяті.

Розподіл коштів виглядає так:

  • United24: абсолютний лідер із часткою 73%. На рахунки надійшло рекордні 77,7 млрд грн (утричі більше, ніж у 2022 році). Жовтень 2025-го став піковим місяцем.
  • «Повернись живим»: зібрано 26,2 млрд грн (у 4,4 раза більше за показники 2022 року).
  • Фонд Притули: залучено 1,97 млрд грн (ріст на 25% за рік).

Чому змінилися потоки: пояснення фондів

Представники благодійних організацій пояснюють таку статистику зміною пріоритетів та економічним станом населення. У фонді «Повернись живим» відзначають перерозподіл ресурсу: якщо у 2022 році люди довіряли кошти переважно фондам, то зараз майже у кожного є родич або друг на фронті.

«Замість закинути донат на фонд, рідні очікувано спочатку закривають потребу конкретного військового. Ще один виклик — економічна ситуація в країні: в людей стає менше коштів, відповідно, менше можливості допомагати», — коментують у фонді.

Також сповільнилася реєстрація нових офіційних волонтерів. Реєстр Державної податкової служби зріс лише на 11% (до 11 792 осіб), тоді як торік він збільшився у півтора раза.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
Андрій М***к
Андрій М***к
5 грудня 2025, 13:53
#
Великі фонди відмивають «донати» з державних підприємств
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
