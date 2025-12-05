Мін'юст розповів, які борги найчастіше стягують судові виконавці

У першій половині 2025 року органи державної виконавчої служби працювали з колосальним навантаженням: у роботі перебувало понад 4,2 мільйона виконавчих документів. Статистика свідчить про те, що левова частка боргів, які примусово стягують з українців, — це кошти, що мають надійти до державного бюджету. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Лідери антирейтингу: держава та аліменти

Згідно з офіційними даними, понад половина всіх справ (54,5%) стосується наповнення бюджету. Загалом це понад 2,3 мільйона документів.

Структура державних боргів виглядає так:

Єдиний соціальний внесок (ЄСВ): Майже кожен п'ятий боржник (20,6% справ) має недоїмку зі сплати податків на загальнообов’язкове державне страхування. Це понад 874 тисячі проваджень.

Штрафи за порушення ПДР: 5% справ (213 тисяч) стосуються водіїв, які не сплатили штрафи за порушення правил дорожнього руху добровільно.

Інші стягнення: Майже 29% документів стосуються інших видів боргів перед державою.

На другому місці за кількістю справ — соціально чутлива тема аліментів. У роботі виконавців перебувало понад 541 тисяча документів (12,7% від загальної кількості), що свідчить про масштаб проблеми несплати коштів на утримання дітей.

Комуналка та зарплати

Заборгованість за житлово-комунальні послуги також залишається актуальною проблемою. Виконавча служба намагалася стягнути борги за тепло, воду та світло у 354 тисяч громадян (8,3% справ).

Водночас справ про невиплату заробітної плати значно менше — близько 37 тисяч (менш ніж 1%). Також значну частку (майже 6%) займають рішення, де державу зобов'язують виплатити громадянам пенсії та соціальні виплати (250 тисяч справ).