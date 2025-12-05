Металургійне виробництво в Україні пожвавлюється: НБУ назвав причини

Національний банк у своєму новому Макроекономічному та монетарному огляді відзначив подальше пожвавлення металургійного виробництва.

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з даними НБУ, у жовтні 2025 року металургія демонструвала зростання активності. Деякі підприємства зберігали високе завантаження потужностей і в листопаді, чому сприяли кілька факторів:

Потреби оборонного сектору: Значний попит з боку військової промисловості став ключовою підтримкою для металургійної галузі.

Підтримка машинобудування: Пожвавлення металургії позитивно вплинуло і на підприємства машинобудування, де продовжувало зростати виробництво транспортних засобів.

Водночас активність рудних підприємств, які займаються видобутком сировини, залишалася стриманою через несприятливу міжнародну кон'юнктуру (ціни на світових ринках).

Плани металургів

Провідні українські металургійні компанії «Інтерпайп» та «Метінвест» планують збільшити обсяги виплавки сталі у 2026 році порівняно з 2025-м, що спричинить зростання попиту на металобрухт на внутрішньому ринку.

Про це стало відомо з даних, які озвучили топ-менеджери компаній під час конференції Української асоціації вторинних металів («УАВтормет») 28 листопада, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, голова правління «Інтерпайп Дніпровтормет» Валентин Макаренко повідомив, що після аварійної тимчасової зупинки завод «Інтерпайп Сталь» відновить виплавку сталі наприкінці грудня. При цьому плани компанії на наступний рік є вельми амбітними.

«Порівняно з попередньою програмою, наші плани на 2026 рік будуть ще збільшені щодо споживання і потреби в металобрухті», — зазначив Макаренко.

Статистика ринку металобрухту

Зростаючий попит на металобрухт фіксується на тлі активного відновлення заготівлі сировини:

Заготівля: За січень-жовтень 2025 року заготівля металобрухту в Україні зросла на 16% порівняно з минулим роком і склала 1,7 млн тонн.

Споживання: Споживання брухту металургійними підприємствами склало майже 1,3 млн тонн.

Експорт: Обсяг експорту металобрухту за 10 місяців цього року зріс у 1,5 раза і становив 345,2 тисяч тонн.

Варто зазначити, що, незважаючи на пожвавлення окремих сегментів, загальне виробництво сталі за 10 місяців скоротилося на 5% — до 6,1 млн тонн.