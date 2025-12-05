Мільярдери охололи до акцій США: Капітал перетікає в Азію та реальні активи

Оптимізм мільярдерів щодо прибутковості американських акцій помітно знизився порівняно з минулим роком. Як показало щорічне опитування найбільшого швейцарського банку UBS, найбагатші люди планети активно зміщують фокус з ринку США на інші розвинені ринки, реальні активи та Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР).

Хоча США залишаються ключовим напрямом, частка мільярдерів, які бачать найбільший потенціал у Північній Америці протягом наступних 12 місяців, впала з 80% у 2024 році до 63% у 2025 році.

Зміна інвестиційних пріоритетів

Зниження короткострокової привабливості США супроводжується різким зростанням інтересу до інших регіонів. Наприклад, 40% респондентів тепер називають Західну Європу однією з найкращих можливостей на найближчий рік, тоді як у 2024 році таких було лише 18%. Зростає інтерес і до Азії: Великий Китай (включає континентальний Китай, Гонконг, Макао і Тайвань) приваблює 34% мільярдерів (у 2024 р. — 11%), а решта АТР — 33%.

Проте, на п'ятирічному горизонті пріоритети кардинально змінюються: близько половини мільярдерів вважають найбільш перспективними ринками Азійсько-Тихоокеанський регіон (51%) та Великий Китай (48%). Довгострокові перспективи Західної Європи розглядають лише 30% опитаних, що пов'язано зі структурними економічними та політичними проблемами регіону.

Куди інвестують мільярдери

На тлі відновлення довіри до Азії, великий капітал повертається до ризикових активів і шукає захисту від інфляції:

Акції ринків, що розвиваються: 42% мільярдерів планують наростити вкладення у цей сегмент.

Приватні інвестиції та хедж-фонди: Майже половина учасників опитування (49%) планують збільшити частку в прямих інвестиціях (Private Equity), а 43% мають намір наростити частку хедж-фондів.

Реальні активи: У пошуках захисту від інфляції великий капітал перетікає в інфраструктуру (35%) та золото/дорогоцінні метали (32%).

«Ми воліємо зміщувати фокус на реальні активи — вони дають більш відчутну цінність і захист у разі волатильності чи інфляції», — пояснив один із європейських мільярдерів, підкреслюючи, що диверсифікація є ключовою стратегією.

Облігації залишаються «зоною стабільності» для мільярдерів

Ринок інструментів із фіксованою дохідністю продовжує виступати як зона стабільності для великого капіталу.

Більшість мільярдерів планують зберегти свої поточні позиції в облігаціях протягом наступного року, що свідчить про їхню довіру до цього класу активів у періоди нестабільності:

52% мільярдерів збережуть свої позиції в облігаціях розвинених країн.

66% мільярдерів збережуть свої позиції в облігаціях країн, що розвиваються.

Головні страхи

Ключовими глобальними загрозами на найближчий рік мільярдери назвали:

торговельні мита (66%),

великі геополітичні конфлікти (63%),

політичну невизначеність (59%).

Хоча глобальні ризики залишаються високими, страхи мільярдерів значно різняться залежно від їхнього місця «прописки»:

Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР): Тут переважає занепокоєння щодо економічних конфліктів. 75% респондентів з АТР найбільше бояться торговельних воєн та мит.

Північна та Південна Америка: Натомість, мільярдери з Америки (70% опитаних) вважають головними ризиками високу інфляцію та геополітичні конфлікти.

Це підкреслює, що великий капітал реагує на загрози, які безпосередньо впливають на їхні регіональні бізнес-інтереси та стабільність.