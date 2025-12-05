Оптимізм мільярдерів щодо прибутковості американських акцій помітно знизився порівняно з минулим роком. Як показало щорічне опитування найбільшого швейцарського банку UBS, найбагатші люди планети активно зміщують фокус з ринку США на інші розвинені ринки, реальні активи та Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР).
Мільярдери охололи до акцій США: Капітал перетікає в Азію та реальні активи
Хоча США залишаються ключовим напрямом, частка мільярдерів, які бачать найбільший потенціал у Північній Америці протягом наступних 12 місяців, впала з 80% у 2024 році до 63% у 2025 році.
Зміна інвестиційних пріоритетів
Зниження короткострокової привабливості США супроводжується різким зростанням інтересу до інших регіонів. Наприклад, 40% респондентів тепер називають Західну Європу однією з найкращих можливостей на найближчий рік, тоді як у 2024 році таких було лише 18%. Зростає інтерес і до Азії: Великий Китай (включає континентальний Китай, Гонконг, Макао і Тайвань) приваблює 34% мільярдерів (у 2024 р. — 11%), а решта АТР — 33%.
Проте, на п'ятирічному горизонті пріоритети кардинально змінюються: близько половини мільярдерів вважають найбільш перспективними ринками Азійсько-Тихоокеанський регіон (51%) та Великий Китай (48%). Довгострокові перспективи Західної Європи розглядають лише 30% опитаних, що пов'язано зі структурними економічними та політичними проблемами регіону.
Куди інвестують мільярдери
На тлі відновлення довіри до Азії, великий капітал повертається до ризикових активів і шукає захисту від інфляції:
- Акції ринків, що розвиваються: 42% мільярдерів планують наростити вкладення у цей сегмент.
- Приватні інвестиції та хедж-фонди: Майже половина учасників опитування (49%) планують збільшити частку в прямих інвестиціях (Private Equity), а 43% мають намір наростити частку хедж-фондів.
- Реальні активи: У пошуках захисту від інфляції великий капітал перетікає в інфраструктуру (35%) та золото/дорогоцінні метали (32%).
«Ми воліємо зміщувати фокус на реальні активи — вони дають більш відчутну цінність і захист у разі волатильності чи інфляції», — пояснив один із європейських мільярдерів, підкреслюючи, що диверсифікація є ключовою стратегією.
Облігації залишаються «зоною стабільності» для мільярдерів
Ринок інструментів із фіксованою дохідністю продовжує виступати як зона стабільності для великого капіталу.
Більшість мільярдерів планують зберегти свої поточні позиції в облігаціях протягом наступного року, що свідчить про їхню довіру до цього класу активів у періоди нестабільності:
- 52% мільярдерів збережуть свої позиції в облігаціях розвинених країн.
- 66% мільярдерів збережуть свої позиції в облігаціях країн, що розвиваються.
Головні страхи
Ключовими глобальними загрозами на найближчий рік мільярдери назвали:
- торговельні мита (66%),
- великі геополітичні конфлікти (63%),
- політичну невизначеність (59%).
Хоча глобальні ризики залишаються високими, страхи мільярдерів значно різняться залежно від їхнього місця «прописки»:
- Азійсько-Тихоокеанський регіон (АТР): Тут переважає занепокоєння щодо економічних конфліктів. 75% респондентів з АТР найбільше бояться торговельних воєн та мит.
- Північна та Південна Америка: Натомість, мільярдери з Америки (70% опитаних) вважають головними ризиками високу інфляцію та геополітичні конфлікти.
Це підкреслює, що великий капітал реагує на загрози, які безпосередньо впливають на їхні регіональні бізнес-інтереси та стабільність.
