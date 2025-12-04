Multi від Мінфін
4 грудня 2025, 19:28

Що шукали українці у 2025 році: Google представила рейтинг найпопулярніших запитів

Компанія Google традиційно підбила річні підсумки та оприлюднила рейтинг пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання інтересу серед українських користувачів у 2025 році. Аналіз пошукової активності показав, що українців найбільше хвилюють енергетична стійкість, розваги та політичні процеси.

Що шукали українці у 2025 році: Google представила рейтинг найпопулярніших запитів
Фото: pixabay.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Топ-3 в загальному рейтингу

  • «Графік відключення світла» — зберіг перше місце, як і торік.
  • «Холостяк 2025» — популярний телепроєкт.
  • «Гра в кальмара 2» — другий сезон світового серіального хіта.

До першої десятки також увійшли запити, пов'язані з боксерським поєдинком «Усик Дюбуа», пісенним конкурсом «Євробачення 2025», іграшкою «Лабубу» та антикорупційним органом «НАБУ».

Персоналії

Персона року: Найбільше зростання інтересу серед публічних осіб продемонстрував боксер Олександр Усик. Активно шукали інформацію також про актора Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та колишню першу леді США Меланію Трамп.

Втрати: Українці найчастіше шукали інформацію про смерть блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Фільми та серіали

У сфері розваг домінували продовження хітів та жанрове кіно:

Фільми-лідери: «Ущелина» (фантастичний бойовик), «Носферату» (готичний фільм жахів) та драма «Хороша погана дівчинка».

Серіали-лідери: Другий сезон «Гри в кальмара», новий сезон «Венздей» та британська кримінальна драма «Гангстерленд». У топ також увійшли українські серіали «Зворотній напрямок», «Будиночок на щастя» і турецькі та іспанські драми.

Найпопулярніші покупки та значення понять

У категорії «Покупки» лідером стала іграшка «Лабубу». З військовою тематикою пов'язаний високий інтерес до придбання пікапів для ЗСУ та жіночої військової форми, а зі стійкістю мереж — запит на зарядні станції EcoFlow.

Серед термінів українці найчастіше намагалися з'ясувати значення понять: «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».

Повний список

Повний список запитів, популярність яких зросла в Україні найбільше у 2025 році, такий:

Найпопулярніші запити року:

  • Графік відключення світла
  • Холостяк 2025
  • Гра в кальмара 2
  • Лабубу
  • Усик Дюбуа
  • Венздей 2 сезон
  • Ущелина
  • Гангстерленд
  • Євробачення 2025
  • НАБУ
  • Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
  • Олександр Усик
  • Тарас Цимбалюк
  • Юлія Свириденко
  • Тімур Міндіч
  • Макс Корж
  • Меланія Трамп
  • Леся Нікітюк
  • Костянтин Темляк
  • Геннадій Труханов
  • Джозеф Паркер
  • Пішли назавжди:
  • Анна Жук
  • Андрій Парубій
  • Роман Попов
  • Оззі Осборн
  • Максим Неліпа
  • Євгенія Добровольська
  • Тигран Кеосаян
  • Чарлі Кірк
  • Юрій Ніколаєв
  • Халк Хоган

Питання: «Що таке?»:

  • Білий квиток
  • НАБУ
  • Мобілізаційне розпорядження
  • Договір довічного утримання
  • ТРО
  • Відпустка за рахунок служби
  • Військова присяга
  • Соціальний супровід ветеранів
  • Військовий облік
  • Розмитнення на ЗСУ
  • Покупка:
  • Лабубу
  • Пікап для ЗСУ
  • Айфон 17
  • Жіноча військова форма
  • Гарна вишиванка
  • Екофло
  • Дрогобицька сіль
  • Військові облігації
  • Валюта в банку
  • Генератор

Фільм:

  • Ущелина
  • Носферату
  • Хороша погана дівчинка
  • Майнкрафт
  • Анора
  • Дракула 2025
  • Наша провина
  • Мікі 17
  • Ліло і Стіч
  • 28 років потому

Серіал року:

  • Гра в кальмара 2
  • Венздей 2 сезон
  • Гангстерленд
  • Зворотній напрямок
  • Будиночок на щастя 6 сезон
  • Джінні і Джорджія
  • День шакала
  • Далеке місто
  • Кохання та полум'я
  • Бункер мільярдерів

Рейтинг

У Google зазначили, що рейтинг формується на основі пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання популярності за рік у порівнянні з попереднім періодом. Такий підхід дозволяє виявити найбільш актуальні тенденції та теми, що цікавлять людей саме сьогодні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
