Що шукали українці у 2025 році: Google представила рейтинг найпопулярніших запитів

Компанія Google традиційно підбила річні підсумки та оприлюднила рейтинг пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання інтересу серед українських користувачів у 2025 році. Аналіз пошукової активності показав, що українців найбільше хвилюють енергетична стійкість, розваги та політичні процеси.

Топ-3 в загальному рейтингу

«Графік відключення світла» — зберіг перше місце, як і торік.

«Холостяк 2025» — популярний телепроєкт.

«Гра в кальмара 2» — другий сезон світового серіального хіта.

До першої десятки також увійшли запити, пов'язані з боксерським поєдинком «Усик Дюбуа», пісенним конкурсом «Євробачення 2025», іграшкою «Лабубу» та антикорупційним органом «НАБУ».

Персоналії

Персона року: Найбільше зростання інтересу серед публічних осіб продемонстрував боксер Олександр Усик. Активно шукали інформацію також про актора Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та колишню першу леді США Меланію Трамп.

Втрати: Українці найчастіше шукали інформацію про смерть блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.

Фільми та серіали

У сфері розваг домінували продовження хітів та жанрове кіно:

Фільми-лідери: «Ущелина» (фантастичний бойовик), «Носферату» (готичний фільм жахів) та драма «Хороша погана дівчинка».

Серіали-лідери: Другий сезон «Гри в кальмара», новий сезон «Венздей» та британська кримінальна драма «Гангстерленд». У топ також увійшли українські серіали «Зворотній напрямок», «Будиночок на щастя» і турецькі та іспанські драми.

Найпопулярніші покупки та значення понять

У категорії «Покупки» лідером стала іграшка «Лабубу». З військовою тематикою пов'язаний високий інтерес до придбання пікапів для ЗСУ та жіночої військової форми, а зі стійкістю мереж — запит на зарядні станції EcoFlow.

Серед термінів українці найчастіше намагалися з'ясувати значення понять: «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».

Повний список

Повний список запитів, популярність яких зросла в Україні найбільше у 2025 році, такий:

Найпопулярніші запити року:

Графік відключення світла

Холостяк 2025

Гра в кальмара 2

Лабубу

Усик Дюбуа

Венздей 2 сезон

Ущелина

Гангстерленд

Євробачення 2025

НАБУ

Персона, інтерес до якої зростав найбільше:

Олександр Усик

Тарас Цимбалюк

Юлія Свириденко

Тімур Міндіч

Макс Корж

Меланія Трамп

Леся Нікітюк

Костянтин Темляк

Геннадій Труханов

Джозеф Паркер

Пішли назавжди:

Анна Жук

Андрій Парубій

Роман Попов

Оззі Осборн

Максим Неліпа

Євгенія Добровольська

Тигран Кеосаян

Чарлі Кірк

Юрій Ніколаєв

Халк Хоган

Питання: «Що таке?»:

Білий квиток

НАБУ

Мобілізаційне розпорядження

Договір довічного утримання

ТРО

Відпустка за рахунок служби

Військова присяга

Соціальний супровід ветеранів

Військовий облік

Розмитнення на ЗСУ

Покупка:

Лабубу

Пікап для ЗСУ

Айфон 17

Жіноча військова форма

Гарна вишиванка

Екофло

Дрогобицька сіль

Військові облігації

Валюта в банку

Генератор

Фільм:

Ущелина

Носферату

Хороша погана дівчинка

Майнкрафт

Анора

Дракула 2025

Наша провина

Мікі 17

Ліло і Стіч

28 років потому

Серіал року:

Гра в кальмара 2

Венздей 2 сезон

Гангстерленд

Зворотній напрямок

Будиночок на щастя 6 сезон

Джінні і Джорджія

День шакала

Далеке місто

Кохання та полум'я

Бункер мільярдерів

Рейтинг

У Google зазначили, що рейтинг формується на основі пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання популярності за рік у порівнянні з попереднім періодом. Такий підхід дозволяє виявити найбільш актуальні тенденції та теми, що цікавлять людей саме сьогодні.