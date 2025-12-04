Компанія Google традиційно підбила річні підсумки та оприлюднила рейтинг пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання інтересу серед українських користувачів у 2025 році. Аналіз пошукової активності показав, що українців найбільше хвилюють енергетична стійкість, розваги та політичні процеси.
Що шукали українці у 2025 році: Google представила рейтинг найпопулярніших запитів
Топ-3 в загальному рейтингу
- «Графік відключення світла» — зберіг перше місце, як і торік.
- «Холостяк 2025» — популярний телепроєкт.
- «Гра в кальмара 2» — другий сезон світового серіального хіта.
До першої десятки також увійшли запити, пов'язані з боксерським поєдинком «Усик Дюбуа», пісенним конкурсом «Євробачення 2025», іграшкою «Лабубу» та антикорупційним органом «НАБУ».
Персоналії
Персона року: Найбільше зростання інтересу серед публічних осіб продемонстрував боксер Олександр Усик. Активно шукали інформацію також про актора Тараса Цимбалюка, Прем'єр-міністерку Юлію Свириденко та колишню першу леді США Меланію Трамп.
Втрати: Українці найчастіше шукали інформацію про смерть блогерки Анни Жук, політика Андрія Парубія, актора Романа Попова та рок-музиканта Оззі Осборна.
Фільми та серіали
У сфері розваг домінували продовження хітів та жанрове кіно:
Фільми-лідери: «Ущелина» (фантастичний бойовик), «Носферату» (готичний фільм жахів) та драма «Хороша погана дівчинка».
Серіали-лідери: Другий сезон «Гри в кальмара», новий сезон «Венздей» та британська кримінальна драма «Гангстерленд». У топ також увійшли українські серіали «Зворотній напрямок», «Будиночок на щастя» і турецькі та іспанські драми.
Найпопулярніші покупки та значення понять
У категорії «Покупки» лідером стала іграшка «Лабубу». З військовою тематикою пов'язаний високий інтерес до придбання пікапів для ЗСУ та жіночої військової форми, а зі стійкістю мереж — запит на зарядні станції EcoFlow.
Серед термінів українці найчастіше намагалися з'ясувати значення понять: «білий квиток», «НАБУ», «мобілізаційне розпорядження» та «договір довічного утримання».
Повний список
Повний список запитів, популярність яких зросла в Україні найбільше у 2025 році, такий:
Найпопулярніші запити року:
- Графік відключення світла
- Холостяк 2025
- Гра в кальмара 2
- Лабубу
- Усик Дюбуа
- Венздей 2 сезон
- Ущелина
- Гангстерленд
- Євробачення 2025
- НАБУ
- Персона, інтерес до якої зростав найбільше:
- Олександр Усик
- Тарас Цимбалюк
- Юлія Свириденко
- Тімур Міндіч
- Макс Корж
- Меланія Трамп
- Леся Нікітюк
- Костянтин Темляк
- Геннадій Труханов
- Джозеф Паркер
- Пішли назавжди:
- Анна Жук
- Андрій Парубій
- Роман Попов
- Оззі Осборн
- Максим Неліпа
- Євгенія Добровольська
- Тигран Кеосаян
- Чарлі Кірк
- Юрій Ніколаєв
- Халк Хоган
Питання: «Що таке?»:
- Білий квиток
- НАБУ
- Мобілізаційне розпорядження
- Договір довічного утримання
- ТРО
- Відпустка за рахунок служби
- Військова присяга
- Соціальний супровід ветеранів
- Військовий облік
- Розмитнення на ЗСУ
- Покупка:
- Лабубу
- Пікап для ЗСУ
- Айфон 17
- Жіноча військова форма
- Гарна вишиванка
- Екофло
- Дрогобицька сіль
- Військові облігації
- Валюта в банку
- Генератор
Фільм:
- Ущелина
- Носферату
- Хороша погана дівчинка
- Майнкрафт
- Анора
- Дракула 2025
- Наша провина
- Мікі 17
- Ліло і Стіч
- 28 років потому
Серіал року:
- Гра в кальмара 2
- Венздей 2 сезон
- Гангстерленд
- Зворотній напрямок
- Будиночок на щастя 6 сезон
- Джінні і Джорджія
- День шакала
- Далеке місто
- Кохання та полум'я
- Бункер мільярдерів
Рейтинг
У Google зазначили, що рейтинг формується на основі пошукових запитів, які продемонстрували найбільше зростання популярності за рік у порівнянні з попереднім періодом. Такий підхід дозволяє виявити найбільш актуальні тенденції та теми, що цікавлять людей саме сьогодні.
