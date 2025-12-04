Національний банк України встановив на 5 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,1838 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 2 копійки.
4 грудня 2025, 17:01
НБУ продовжує зміцнювати гривню
Офіційні курси
1 долар США — 42,18 грн (42,20 грн станом на 4 грудня);
1 євро — 49,22 грн (49,22 грн станом на 4 грудня).
Джерело: Мінфін
Коментарі - 2