Національний банк України встановив на 4 грудня 2025 року офіційний курс гривні на рівні 42,2034 грн/$. Таким чином, порівняно з попереднім банківським днем НБУ знизив курс долара на 13 копійок.
3 грудня 2025, 16:42
НБУ встановив курси валют на четвер: долар подешевшав на 13 копійок
► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Офіційні курси
1 долар США — 42,20 грн (42,33 грн станом на 3 грудня);
1 євро — 49,22 грн (49,18 грн станом на 3 грудня).
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі