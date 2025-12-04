З нагоди Дня ракетних військ і артилерії, який відзначається сьогодні, 4 грудня, Укрпошта презентувала новий поштовий випуск під назвою «Сила у вогні». Марка офіційно введена в обіг і доступна для оплати послуг поштового зв’язку. Про це повідомляє пресслужба компанії.
4 грудня 2025, 18:02
Укрпошта випустила марку до Дня ракетних військ та артилерії (фото)
Цей випуск присвячений воїнам, чия точність та бездоганна робота творить хроніку українського спротиву: від оборони Києва та визволення Харківщини до наступу на Херсонщині та знищення крейсера «Москва».
Спеціальне погашення нового випуску відбулося у Києві за участі керівництва Укрпошти та представників ЗСУ.
Характеристики
- Номінал: U.
- Кількість в аркуші: 8 марок.
- Розмір аркуша, мм — 135×107
- Розмір марки, мм — 30×40,5.
- Автор ескізів: Михайло Дяченко, військовослужбовець, матрос 406-ї окремої артилерійської бригади.
Де придбати
Марку можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні та в Поштовому маркеті онлайн.
Нагадаємо
Джерело: Мінфін
