Укрпошта випустила марку до Дня ракетних військ та артилерії (фото)

З нагоди Дня ракетних військ і артилерії, який відзначається сьогодні, 4 грудня, Укрпошта презентувала новий поштовий випуск під назвою «Сила у вогні». Марка офіційно введена в обіг і доступна для оплати послуг поштового зв’язку. Про це повідомляє пресслужба компанії.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Цей випуск присвячений воїнам, чия точність та бездоганна робота творить хроніку українського спротиву: від оборони Києва та визволення Харківщини до наступу на Херсонщині та знищення крейсера «Москва».

Спеціальне погашення нового випуску відбулося у Києві за участі керівництва Укрпошти та представників ЗСУ.

Характеристики

Номінал: U.

Кількість в аркуші: 8 марок.

Розмір аркуша, мм — 135×107

Розмір марки, мм — 30×40,5.

Автор ескізів: Михайло Дяченко, військовослужбовець, матрос 406-ї окремої артилерійської бригади.

Де придбати

Марку можна придбати у відділеннях Укрпошти по всій країні та в Поштовому маркеті онлайн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у кінці листопада Укрпошта випустила марку «Хліб ціною життя».