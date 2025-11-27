Укрпошта випустила нову марку «Хліб ціною життя» (фото)

Укрпошта оголосила про випуск нової марки «Хліб ціною життя», яку присвятила марку українським аграріям. Про це повідомляє пресслужба компанії.

На новій марці зображений образ відомого фермера з Херсонщини — Олександра Гордієнка, якому президент посмертно присвоїв звання Героя України. Він вивіз тисячі мін, збив сотні дронів і щодня боровся за врожай. 5 вересня 2025 року ворог забрав його життя.

Характеристики

Художниця — Анастасія Бондарець

Тираж марки — 600 000

Дата випуску (рік) — 26.11.2025

Розмір аркуша, мм — 134×100

Розмір марки, мм — 52,2×25

Кількість марок в аркуші — 6

Номінал кожної поштової марки — U

Де придбати

Купити марку «Хліб ціною життя» можна у відділеннях Укрпошти та Поштовому маркеті онлайн.