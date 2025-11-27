Укрпошта оголосила про випуск нової марки «Хліб ціною життя», яку присвятила марку українським аграріям. Про це повідомляє пресслужба компанії.
27 листопада 2025, 14:04
Укрпошта випустила нову марку «Хліб ціною життя» (фото)
► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси
На новій марці зображений образ відомого фермера з Херсонщини — Олександра Гордієнка, якому президент посмертно присвоїв звання Героя України. Він вивіз тисячі мін, збив сотні дронів і щодня боровся за врожай. 5 вересня 2025 року ворог забрав його життя.
Характеристики
- Художниця — Анастасія Бондарець
- Тираж марки — 600 000
- Дата випуску (рік) — 26.11.2025
- Розмір аркуша, мм — 134×100
- Розмір марки, мм — 52,2×25
- Кількість марок в аркуші — 6
- Номінал кожної поштової марки — U
Де придбати
Купити марку «Хліб ціною життя» можна у відділеннях Укрпошти та Поштовому маркеті онлайн.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі