Рада розширила податкові та митні пільги для виробників БПЛА

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
4 грудня 2025, 12:14

Рада розширила податкові та митні пільги для виробників БПЛА

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкти № 14169 та № 14170, які суттєво розширюють систему пільг для вітчизняних виробників безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив голова Податкового Комітету Данило Гетманцев, ініціатор законопроєктів спільно з Романом Костенком.

Рада розширила податкові та митні пільги для виробників БПЛА
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Ключові зміни для оборонної промисловості

Нові закони вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, спрямовані на зменшення собівартості виробництва та усунення бюрократичних бар'єрів:

  • Розширення цілей імпорту: Дозволяється ввозити комплектуючі зі звільненням від оподаткування не лише для виробництва та ремонту, а й для модернізації БПЛА.
  • Спрощення митних процедур: Значно спрощуються митні процедури для оборонних підприємств.
  • Врегулювання втрат: Врегульовано механізм зміни цільового використання імпортованих товарів, а також застосування пільг щодо техніки, яка була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.

Важливість рішення

Гетманцев підкреслив стратегічне значення ухвалених змін.

«Ці зміни зменшують собівартість виробництва, знімають непотрібні бар'єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі й одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне — прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим силам оборони», — заявив він.

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк додав, що ці пільги:

  • Стосуються товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін.
  • Ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ.
  • Уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей.
  • Виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

Також закладено продовження пільг:

  • До 2027 року — для БПЛА, прицілів, тепловізорів тощо.
  • До 2029 року — для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
zephyr
zephyr
4 грудня 2025, 13:24
#
Представляю: завозят ролс-ройсы, этикетка: запчасти для дронов. Никогда такого не было, и вот опять.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами