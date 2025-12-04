Рада розширила податкові та митні пільги для виробників БПЛА

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкти № 14169 та № 14170 , які суттєво розширюють систему пільг для вітчизняних виробників безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Про це повідомив голова Податкового Комітету Данило Гетманцев , ініціатор законопроєктів спільно з Романом Костенком.

Ключові зміни для оборонної промисловості

Нові закони вносять зміни до Податкового та Митного кодексів, спрямовані на зменшення собівартості виробництва та усунення бюрократичних бар'єрів:

Розширення цілей імпорту: Дозволяється ввозити комплектуючі зі звільненням від оподаткування не лише для виробництва та ремонту, а й для модернізації БПЛА.

Спрощення митних процедур: Значно спрощуються митні процедури для оборонних підприємств.

Врегулювання втрат: Врегульовано механізм зміни цільового використання імпортованих товарів, а також застосування пільг щодо техніки, яка була втрачена або знищена під час випробувань чи бойового застосування.

Важливість рішення

Гетманцев підкреслив стратегічне значення ухвалених змін.

«Ці зміни зменшують собівартість виробництва, знімають непотрібні бар'єри, дозволяють підприємствам швидше отримувати комплектуючі й одразу вкладати ресурси у виробництво, а головне — прискорюють постачання сучасних технологічних рішень нашим силам оборони», — заявив він.

Перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк додав, що ці пільги:

Стосуються товарів для виробництва/модернізації дронів (БпЛА), машин розмінування, засобів РЕБ (радіоелектронної боротьби) та ін.

Ввезення симуляторів бойових дій також буде без ПДВ.

Уточнюється питання списання знищених/забракованих деталей.

Виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів.

Також закладено продовження пільг: