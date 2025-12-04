США призупинили санкції проти розвідки Китаю заради збереження торгівельного перемир’я — FT

Адміністрація США вирішила призупинити плани щодо запровадження санкцій проти Міністерства державної безпеки Китаю (MSS), яке підозрюється у масштабній кібершпигунській кампанії під назвою «Salt Typhoon». Рішення ухвалено, щоб уникнути зриву торгівельної угоди, досягнутої президентом Дональдом Трампом та президентом Сі Цзіньпіном у жовтні, повідомляє Financial Times.

Чинні та колишні американські чиновники повідомили, що плани щодо санкцій, які мали бути накладені на MSS та підрядників, що нібито здійснюють кібератаки на телекомунікаційні мережі США, були відкладені, щоб не підірвати напругу між Вашингтоном і Пекіном.

Національна безпека проти «стабільності»

Як зазначають джерела, знайомі з ситуацією, адміністрація США також утримається від запровадження нових значних заходів експортного контролю щодо Китаю після угоди, укладеної в Пусані (Південна Корея).

Кілька джерел повідомили, що політика адміністрації Трампа щодо Китаю змістилася у бік забезпечення «стабільності». Це пов'язано з прагненням США виграти час для зменшення залежності від Китаю у постачанні рідкісноземельних мінералів та щоб не зірвати візит Трампа до Пекіна у квітні 2026 року.

Хакерська кампанія «Salt Typhoon»

Рішення не вводити санкції викликало розчарування серед «яструбів» (тих, хто вимагає жорсткої відповіді на загрозу безпеці) у Вашингтоні. Кампанія «Salt Typhoon» націлена на нешифровані комунікації високопоставлених американських чиновників.

Раніше радник з національної безпеки в адміністрації Байдена, Джейк Салліван, називав «Salt Typhoon» унікальною за своїм масштабом капманією, стверджуючи, що MSS проникає до кожного великого американського телеком-провайдера і може прослуховувати будь-який телефон.

Китай усі звинувачення у кібершпигунстві заперечує.

Новий фокус на чипах

Ще одним кроком, що викликав занепокоєння, є підготовка адміністрації США до проведення зустрічі щодо видачі ліцензій компанії Nvidia для експорту до Китаю вдосконаленого чипа H200. Хоча радники переконали Трампа не дозволяти продаж ще більш потужного чипа Blackwell, рішення щодо H200 залишається предметом обговорення.

Стівен Міллер, заступник глави апарату Білого дому, отримав доручення посилити координацію політики щодо Китаю, щоб жодне відомство не вживало дій, які могли б загрожувати торгівельному перемир'ю.