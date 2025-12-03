Акції Microsoft впали через слабкий попит бізнесу на штучний інтелект

Акції технологічного гіганта Microsoft (MSFT) у середу продемонстрували найрізкіше падіння з середини листопада, втративши під час торгів до 2,9%. Причиною негативної динаміки став інсайд про те, що компанія змушена знижувати очікування щодо продажів своїх продуктів на базі штучного інтелекту. Це ставить під сумнів швидку окупність багатомільярдних інвестицій у технологію. Про це повідомляє Bloomberg 3 грудняіз посиланням наThe Information.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реальність проти планів: чому квоти знижують

За даними видання, кілька підрозділів Microsoft знизили плани продажів (квоти) для своїх менеджерів. Причина прозаїчна: у фінансовому році, що завершився в червні, багато співробітників просто не змогли виконати поставлені цілі.

Яскравим прикладом стала ситуація в підрозділі хмарних сервісів Azure. Там від менеджерів вимагали збільшити витрати клієнтів на продукт під назвою Foundry на 50%. Однак із цим завданням впоралися менше ніж 20% продавців. Як наслідок, у липні Microsoft знизила планку очікуваного зростання до 25% на поточний рік.

Це нетипове для компанії рішення свідчить про те, що корпоративні клієнти чинять опір нав'язуванню дорогих ШІ-послуг.

Скептицизм ринку: дорого і з помилками

Microsoft, як і її конкуренти (Google, Meta, Amazon), витрачає колосальні кошти на закупівлю чіпів та будівництво дата-центрів, намагаючись задовольнити попит на обчислювальні потужності. Проте ринок починає сумніватися, чи виправдані ці витрати.

Бізнес-клієнти скаржаться на кілька проблем:

Складність оцінки вигоди: Важко підрахувати, скільки саме грошей економить ШІ при виконанні рутинних завдань.

Технічні недоліки: Технологія все ще робить помилки, виправлення яких може коштувати компаніям дорого.

Висока ціна: Впровадження ШІ вимагає значних інвестицій, на які бізнес йде неохоче.

Макроекономічний фон: ринок праці охолоджується

Падіння акцій Microsoft збіглося із загальною невизначеністю на ринку США. Звіт ADP показав, що в листопаді кількість робочих місць у приватному секторі несподівано скоротилася на 32 000.

Ці дані підігріли очікування, що Федеральна резервна система (ФРС) продовжить знижувати ставки, щоб підтримати економіку.