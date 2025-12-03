Акції Microsoft впали через слабкий попит бізнесу на штучний інтелект

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
3 грудня 2025, 19:15

Акції Microsoft впали через слабкий попит бізнесу на штучний інтелект

Акції технологічного гіганта Microsoft (MSFT) у середу продемонстрували найрізкіше падіння з середини листопада, втративши під час торгів до 2,9%. Причиною негативної динаміки став інсайд про те, що компанія змушена знижувати очікування щодо продажів своїх продуктів на базі штучного інтелекту. Це ставить під сумнів швидку окупність багатомільярдних інвестицій у технологію. Про це повідомляє Bloomberg 3 грудняіз посиланням наThe Information.

Акції технологічного гіганта Microsoft (MSFT) у середу продемонстрували найрізкіше падіння з середини листопада, втративши під час торгів до 2,9%.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Реальність проти планів: чому квоти знижують

За даними видання, кілька підрозділів Microsoft знизили плани продажів (квоти) для своїх менеджерів. Причина прозаїчна: у фінансовому році, що завершився в червні, багато співробітників просто не змогли виконати поставлені цілі.

Яскравим прикладом стала ситуація в підрозділі хмарних сервісів Azure. Там від менеджерів вимагали збільшити витрати клієнтів на продукт під назвою Foundry на 50%. Однак із цим завданням впоралися менше ніж 20% продавців. Як наслідок, у липні Microsoft знизила планку очікуваного зростання до 25% на поточний рік.

Це нетипове для компанії рішення свідчить про те, що корпоративні клієнти чинять опір нав'язуванню дорогих ШІ-послуг.

Скептицизм ринку: дорого і з помилками

Microsoft, як і її конкуренти (Google, Meta, Amazon), витрачає колосальні кошти на закупівлю чіпів та будівництво дата-центрів, намагаючись задовольнити попит на обчислювальні потужності. Проте ринок починає сумніватися, чи виправдані ці витрати.

Бізнес-клієнти скаржаться на кілька проблем:

  • Складність оцінки вигоди: Важко підрахувати, скільки саме грошей економить ШІ при виконанні рутинних завдань.
  • Технічні недоліки: Технологія все ще робить помилки, виправлення яких може коштувати компаніям дорого.
  • Висока ціна: Впровадження ШІ вимагає значних інвестицій, на які бізнес йде неохоче.
  • Макроекономічний фон: ринок праці охолоджується

Падіння акцій Microsoft збіглося із загальною невизначеністю на ринку США. Звіт ADP показав, що в листопаді кількість робочих місць у приватному секторі несподівано скоротилася на 32 000.

Ці дані підігріли очікування, що Федеральна резервна система (ФРС) продовжить знижувати ставки, щоб підтримати економіку.

Весь ринок інвестицій України — в одному каталозі. Порівнюйте та обирайте проєкти на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами