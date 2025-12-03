Multi від Мінфін
3 грудня 2025, 18:52

Британія визнала криптовалюти майном

У Великобританії ухвалено закон, згідно з яким цифрові активи вважатимуться власністю.

У Великобританії ухвалено закон, згідно з яким цифрові активи вважатимуться власністю.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниКороль дав доброЛорд-спікер Джон Макфолл оголосив у Палаті лордів, що ця законодавча ініціатива отримала схвалення короля Чарльза.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Король дав добро

Лорд-спікер Джон Макфолл оголосив у Палаті лордів, що ця законодавча ініціатива отримала схвалення короля Чарльза.

Правозахисна організація CryptoUK назвала це величезним кроком уперед для розвитку криптовалюту у Сполученому Королівстві. Тепер речі у цифровому чи електронному форматі можуть бути об'єктами прав особистої власності.

Що говорить закон

У британському законодавстві особиста власність ділиться на дві категорії: матеріальне майно, наприклад, автомобіль чи нерухомість (річ у володінні), і нематеріальне майно, наприклад, декларація про примусове виконання договору (річ у дії).

У законопроєкті пояснюється, що річ, яка має цифрову чи електронну форму, не виходить за межі прав особистої власності лише тому, що вона не належить до жодної із зазначених категорій.

У 2024 році Комісія з правових питань Англії та Уельсу заявила, що цифрові активи можуть мати якості обох категорій, проте відсутність ясності в законах про права власності може ускладнити вирішення судових спорів, пов'язаних з криптоактивами.

Тому Комісія запропонувала розглядати криптовалюти як нову форму особистої власності.

CryptoUK додала, що британські суди вже розглядали цифрові активи як майно, але лише у межах кожного конкретного випадку. Тепер парламент закріпив цей принцип у законі, і для цифрових активів створено чітку правову основу.

Що це дасть користувачам

Користувачі криптовалюти зможуть розраховувати на юридичний захист, якщо потрібно буде довести право власності, повернути викрадені активи, включити їх у процедуру банкрутства або успадкувати криптовалюти, пояснила CryptoUK.

У жовтні індійський суд визнав криптовалюти формою власності, яка може перебувати у довірчому управлінні. Декілька років тому Високий суд Сінгапуру теж прирівняв володіння криптовалютами до власності.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
