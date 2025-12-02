Офіційний курс НБУ: євро подешевшало, долар стабільний

Нацбанк визначив нові курси валют на середу, 3 грудня. Згідно з інформацією на сайті регулятора, євро подешевшало на 13 копійок.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 42,3342 грн. Це на 1 копійку менше, ніж у вівторок (42,3413).

Історичний максимум долара: 42,40 (25.11.2025).

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 49,1839, що на 13 копійок менше, ніж у вівторок (49,3149).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,6633 (у вівторок курс був 11,6067).

