3 грудня 2025, 15:55

Долар у вільному падінні: американська валюта знижується 9 днів поспіль на тлі новин про ФРС

Американський долар переживає найтривалішу серію падінь за останній час, знижуючись дев'яту торгову сесію поспіль. Трейдери масово роблять ставки на те, що Федеральна резервна система (ФРС) пом'якшить монетарну політику вже цього місяця. Додатковий тиск на долар чинять геополітичні фактори в Європі та кадрові інтриги у Вашингтоні. Про це повідомляє Reuters 3 грудня.

Американський долар переживає найтривалішу серію падінь за останній час, знижуючись дев'яту торгову сесію поспіль.

Фактор ФРС: ринок повірив у зниження ставок

Ключовим драйвером розпродажу долара стала зміна ринкових очікувань. Якщо ще 19 листопада ймовірність зниження ставки у грудні оцінювалася лише у 30%, то станом на середу цей показник злетів до 87%.

Цьому сприяли заяви чиновників. Губернатор ФРС Крістофер Воллер зазначив, що стан ринку праці є достатньо слабким, щоб виправдати ще одне зниження на чверть відсоткового пункту.

Індекс долара (DXY), який відстежує його вартість проти кошика з шести основних валют, впав на 0,15% до позначки 99,10. Загалом за рік американська валюта втратила майже 9% своєї вартості.

«Тіньовий голова» Центробанку

Ситуацію ускладнюють політичні заяви. Президент США Дональд Трамп анонсував, що оголосить ім'я свого кандидата на посаду голови ФРС на початку 2026 року. Фаворитом вважається радник Білого дому Кевін Хассетт, прихильник м'якої монетарної політики.

Аналітики застерігають, що раннє оголошення наступника створить прецедент двовладдя.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
