Фонд Саудівської Аравії стане мажоритарним власником EA: Угода на $55 млрд на фініші

Суверенний фонд Саудівської Аравії може отримати контроль майже над усією компанією Electronic Arts Inc. (EA), одним із найбільших розробників відеоігор у світі. Саудівський фонд володітиме 93,4% акцій EA. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Угода, вартістю $55 мільярдів, була оголошена у вересні і може стати найбільшим викупом з використанням позикових коштів (leveraged buyout) в історії.

Структура власності

Після закриття угоди, яке очікується наступного року, EA — розробник таких хітів, як The Sims та Battlefield — стане приватною компанією.

Згідно з документами, структура власності виглядатиме так:

Саудівський Фонд: 93,4%

Приватна інвестиційна фірма Silver Lake Partners: 5,5%

Affinity Partners (якою керує Джаред Кушнер): 1,1%

Керівництво EA запланувало на кінець цього місяця збори акціонерів для голосування щодо цієї пропозиції. Угода потребує схвалення акціонерів та регуляторних органів.

Контекст угоди

Пропозиція про викуп надійшла в той час, коли індустрія відеоігор переживає період консолідації, намагаючись повернутися до високих темпів зростання, які спостерігалися під час пандемії.

Хоча ігри EA залишаються популярними, а деякі франшизи успішно адаптуються для кіно та серіалів, річні доходи компанії вже три роки фактично стоять на місці — вони коливаються в межах $7,4−7,6 млрд.