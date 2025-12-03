Нові правила праці в Польщі з 2026 року: що зміниться для найманих працівників

Наступний рік принесе багато змін для польського ринку праці. Деякі зміни набудуть чинності у 2026 році, тоді як інші все ще очікують на законодавче схвалення. Про це пише inpoland.

Що зміниться на ринку праці

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата зросте до 4806 злотих брутто, а мінімальна погодинна ставка за цивільно-правовими договорами становитиме 31,40 злотих.

Хоча підвищення мінімалки буде несуттєвим (наразі розмір мінімальної зарплати у Польщі становить 4626 злотих брутто), воно тягне за собою зміну різних виплат: доплату за нічні години, вихідну допомогу, розмір внесків на соціальне страхування.

З 24 грудня 2025 року для роботодавців буде запроваджено обов’язок інформувати кандидатів на займану посаду про розмір зарплати в оголошеннях про роботу. Роботодавці не матимуть право питати працівників про розмір заробітної плати на попередньому місці роботи. Назви посад мають бути гендерно-нейтральними, щоб усунути упередженість в оголошеннях про роботу.

Польща має час до 7 червня 2026 року імплементувати директиву ЄС щодо зменшення нерівності в оплаті праці між жінками та чоловіками. Компанії повинні будуть регулярно звітувати про різницю в оплаті праці між жінками та чоловіками.

З 2026 року періоди, які раніше виключалися зі стажу, будуть враховуватися до стажу. До них належать, наприклад, робота за цивільно-правовими договорами, періоди ведення підприємницької діяльності, призупинення діяльності у зв’язку з доглядом за дитиною та робота за кордоном. Ці періоди мають бути підтверджені ZUS. Якщо в Установі соціального страхування документів на підтвердження стажу не буде, працівник повинен буде надати їх самостійно. Це положення набуде чинності з часом. З 1 січня 2026 року воно застосовуватиметься до роботодавців у секторі державних фінансів, а з 1 травня 2026 року — до роботодавців поза державним сектором.

З’явиться можливість подавати заяви на відпустку, складати графіки роботи, консультуватися з профспілками та вести облік в електронному вигляді.

З 2026 року Національна інспекція праці (PIP) отримає нові повноваження. Інспектори зможуть проводити перевірки дистанційно, зокрема за допомогою камери. Адміністративні рішення дозволятимуть перетворення цивільних договорів на умови о праце, якщо інспекція визначить наявність трудових відносин. Роботодавцям слід готуватися до посилених перевірок для визначення фактичних трудових відносин.

Нове визначення мобінгу охоплює постійну, повторювану поведінку. Це включає домагання, які можуть бути фізичними, вербальними або невербальними. Це усуває необхідність доводити намір правопорушника. Нові правила також встановлюють мінімальну суму компенсації у 12-кратному розмірі мінімальної заробітної плати.

Закон також передбачає внутрішні процедури боротьби з мобінгом та дискримінацією на кожному робочому місці. Ці правила повинні чітко описувати дії, які вживатимуть роботодавці. Проєкт законодавства все ще перебуває на розгляді, але очікується, що він набуде чинності у 2026 році.

Змінюється спосіб виплати коштів за невикористану відпустку. Замість виплати при розірванні контракту, вони будуть перераховуватися при виплаті заробітної плати. Водночас кадрова документація буде значною мірою оцифрована: деякі формальності будуть оброблятися електронною поштою або електронними системами.