3 грудня 2025, 13:41

Співзасновниця Binance І Хе очолить криптобіржу разом із Річардом Тенгом

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance оголосила про стратегічні зміни у вищому керівництві. Співзасновниця компанії І Хе (Yi He) офіційно обійняла посаду співгенеральної директорки (Co-CEO). Відтепер вона керуватиме імперією цифрових активів у тандемі з чинним CEO Річардом Тенгом. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Найбільша у світі криптовалютна біржа Binance оголосила про стратегічні зміни у вищому керівництві.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Тандем для мільярда користувачів

Рішення про розділення повноважень ухвалено на тлі стрімкого зростання платформи, яка впритул наблизилася до позначки у 300 мільйонів користувачів.

Річард Тенг назвав це призначення «природним кроком», підкресливши фундаментальну роль І Хе в історії компанії.

«Її інноваційний підхід, орієнтація на користувача та здатність мислити стратегічно знизу догори відіграли ключову роль у формуванні бачення, культури та бізнес-стратегії компанії», — зазначив він.

Новий управлінський дует ставить перед собою амбітну мету — залучити до екосистеми один мільярд користувачів. Стратегія розвитку базуватиметься на розбудові інфраструктури Web3 та просуванні фінансової свободи, при цьому компанія обіцяє залишатися «найбільш надійною та регульованою біржею у світі».

Поєднання досвіду та інновацій

Сама І Хе відзначила, що її партнерство з Тенгом дозволить об'єднати дві різні, але важливі перспективи:

  • Річард Тенг привносить десятиліття досвіду на традиційних фінансових ринках та глибоке розуміння регуляторних процесів.
  • І Хе відповідатиме за продуктові інновації, розвиток спільноти та збереження «крипто-ДНК» компанії.

Хто така І Хе і чому її називають «прихованою силою» Binance

До приходу в крипту вона була телеведучою, а в Binance очолювала критично важливі напрямки: маркетинг, клієнтську підтримку та інвестиційний підрозділ Binance Labs (венчурний фонд із активами на мільярди доларів). Саме їй приписують створення унікальної корпоративної культури компанії та стратегію агресивної експансії на нові ринки. Її вихід на публічну позицію Co-CEO — це визнання її реального впливу, який де-факто завжди був на рівні топменеджменту.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
